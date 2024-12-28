Население Риги стареет, на всех не хватает пансионатов 1 1677

Дата публикации: 28.12.2024
В очереди на место в пансионатах для престарелых сейчас «стоит» 500 рижан.

Рижская дума решила увеличить финансирование социальной сферы на 5,2 млн евро. Потому что пожилые люди и даже их родственники не могут оплатить частный пансионат из своих средств в размере 1-1,6 тысячи евро в месяц.

В дальнейшем дума предполагает, что помещенный в пансионат пенсионер должен будет из своих средств доплачивать 10–15% от общей сумму за эту услугу.

Но чиновники признают, что из своего кармана многие пенсионеры не смогут уплатить даже и эти «10–15%», поэтому будут ждать место в полностью бесплатный пансионат.

Как говорится, некоторые так и не дожидаются…

Автор - Вадим Фальков
