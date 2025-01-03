В понедельник начнет ходить поезд Таллинн-Рига-Вильнюс

В последний раз прямое железнодорожное сообщение из Таллинна в Латвию и Литву действовало в 1998 году, когда работал Балтийский экспресс. После этого наступила длительная пауза. Стороны предпринимали отдельные попытки, но они сходили на нет. В ноябре прошлого года эстонским, латвийским и литовским железнодорожным операторам удалось договориться о согласовании расписания, чтобы сделать возможными поездки между тремя странами.

Сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс с двумя пересадками начнет действовать с 6 января.

Поскольку состояние латвийской железной дороги не такое хорошее, как в Эстонии, на преодоление 150-километрового расстояния уйдет около 2,5 часов, отмечает издание. После быстрой пересадки в Риге в 16.55 начинается путешествие в столицу Литвы. В Вильнюс поезд прибывает около 21 часа. Знакомство со столицами усложняется тем, что и в Вильнюс и в Таллинн поезда прибывают вечером и путешественнику потребуется ночлег, поэтому гостиницы следует бронировать заранее.