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В понедельник начнет ходить поезд Таллинн-Рига-Вильнюс 2

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2025
LETA
В понедельник начнет ходить поезд Таллинн-Рига-Вильнюс
ФОТО: Unsplash

Пассажирское железнодорожное сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс возобновится уже в ближайший понедельник, пишет BNS со ссылкой на региональное издание Vooremaa.

В последний раз прямое железнодорожное сообщение из Таллинна в Латвию и Литву действовало в 1998 году, когда работал Балтийский экспресс. После этого наступила длительная пауза. Стороны предпринимали отдельные попытки, но они сходили на нет. В ноябре прошлого года эстонским, латвийским и литовским железнодорожным операторам удалось договориться о согласовании расписания, чтобы сделать возможными поездки между тремя странами.

Сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс с двумя пересадками начнет действовать с 6 января.

Поскольку состояние латвийской железной дороги не такое хорошее, как в Эстонии, на преодоление 150-километрового расстояния уйдет около 2,5 часов, отмечает издание. После быстрой пересадки в Риге в 16.55 начинается путешествие в столицу Литвы. В Вильнюс поезд прибывает около 21 часа. Знакомство со столицами усложняется тем, что и в Вильнюс и в Таллинн поезда прибывают вечером и путешественнику потребуется ночлег, поэтому гостиницы следует бронировать заранее.

#поезд
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    Посмотрел расписание. Это не один состав идёт через три страны! Это три фирмы типа связывают три поезда в один маршрут. Т.е. для того чтобы добраться из Вильнюса до Таллине, то надо использовать 3 поезда и совершить 2 пересадки. Идиотизм полный! Хотя..., ничего удивительного.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    Обычный маршрут Советского времени. Поезд назывался "Чайка". Правда маршрут начинался в Минске и далее Вильнюс-Рига-Таллинн.

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