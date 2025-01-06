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Абу Мери пояснил, что цены в аптеках снизятся, просто не сразу. А когда? 3

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
Абу Мери пояснил, что цены в аптеках снизятся, просто не сразу. А когда?
ФОТО: LETA

Распродажа медикаментов, закупленных в прошлом году, приведет к снижению их цен в аптеках, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

На прошлой неделе в Министерстве здравоохранения был проведен мониторинг актуальных цен на лекарства, который показал, что цены на медикаменты начали снижаться. Министр отметил, что снижение цен может затронуть еще большее количество медикаментов, когда будут распроданы препараты, закупленные в прошлом году по другим ценам.

Он призвал врачей в определенных случаях выписывать лекарства на более длительный период, например, на три месяца, чтобы пациентам не приходилось часто платить 0,75 евро за услуги фармацевта.

Абу Мери подчеркнул, что в феврале часть медикаментов станет дешевле.

Министр не согласился с представителями фармацевтического бизнеса, утверждающими, что новая система создала хаос. По его словам, это не соответствует действительности, и он призвал жителей быть терпеливыми, так как внедряется новая система, однако она работает.

Напомним, что с этого года производители смогут повышать цену на лекарства не чаще одного раза в 12 месяцев. Это предусмотрено изменениями, утвержденными правительством в постановлении Кабинета министров "О принципах формирования цен на лекарства".

Кроме того, для рецептурных препаратов, которые будут распространяться также в Литве или Эстонии, цена производителя не должна превышать самую низкую задекларированную цену аналогичных препаратов без учета НДС в указанных странах. Соответствие цен в Литве и Эстонии должны подтвердить производители, владельцы регистрационного удостоверения или их уполномоченные представители при декларировании цены на медикаменты.

В дальнейшем для лекарств больше не будет двух разных цен для оптовиков и аптек в зависимости от того, выдаются ли они в рамках системы компенсации или за ее пределами. Для препаратов, закупленных по закону о государственных закупках, а также включенных в список компенсируемых государством лекарств, цена будет декларироваться так же, как для других препаратов.

Если лекарство будет исключено из Латвийского регистра лекарственных средств, для продажи оставшихся запасов будет применяться последняя задекларированная производителем цена или цена, предложенная продавцом, в зависимости от того, какая из них ниже.

О планируемых изменениях цены производитель должен будет уведомить Государственное агентство лекарств (ГАЛ) не позднее, чем за семь дней до введения новой цены, предоставив обоснованную информацию о причинах роста стоимости.

С этого года производители могут подавать в ГАЛ заявление о временном снижении цены на препараты. Информация о таких ценах не будет публиковаться в Латвийском регистре лекарственных средств.

#аптеки #абу мери #министерство здравоохранения #цены на лекарства
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Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    6-го января

    Министр забыл уточнить, сократятся ли, при этом общие затраты потребителей+государства на медикаменты = стоимость покупки + услуги фармацевта (1.5 евро = 0,75 с покупателя + 0.75 с государства - читай - с налогов, т.е. снова с потребителя)?!

    Тема не раскрыта: кто и как будет контролировать, что цена лекарства будет одинаковой в 3-х странах? Кто будет тому, кто нарушит?

    24
    0
  • Д
    Дед
    6-го января

    Латышам нравится, как этот ливийский , чуждый этой стране, менталитету, религии человек уничтожает здравоохранение Латвии?

    49
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    6-го января

    Да, притёрся в политоту через жёнушку. Чисто как ручная зверушка в "единстве" для мультикульти разнообразия, сунутый в партийный список и пролезший "паровозиком". Типа, мы не зигомёты, смотрите, у нас живой ливанец есть даже. На этом его достоинства и кончаются.

    23
    1

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