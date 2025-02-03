Несмотря на регулярные призывы латвийских властей к жителям не ездить в Россию, количество поездок в страну-агрессор в прошлом году выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности (СГБ).

Служба подчеркивает, что одной из приоритетных целей вербовки российских спецслужб по-прежнему являются лица, имеющие доступ к охраняемой информации. СГБ констатировала, что некоторые должностные лица латвийских государственных учреждений и самоуправлений по-прежнему недооценивают высокие риски контактов с иностранцами, особенно при пребывании в России или союзных ей странах.

Жители Латвии, посещающие Россию, являются для российских спецслужб удобными объектами для вербовки, отмечают в СГБ. Несмотря на неоднократные призывы СГБ и Министерства иностранных дел не ездить в Россию, в прошлом году в среднем почти 2000 жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. Для сравнения, в 2023 году в Россию ежемесячно выезжали в среднем 1000 жителей Латвии.

Увеличение числа ездящих в Россию во многом связано с затягиванием войны в Украине, то есть жители Латвии, у которых есть родственники, имущество или другие дела в России, больше не могли или не хотели откладывать свои поездки в Россию, говорится в докладе. Кроме того, возникает ощущение привыкания к войне в Украине и потеря бдительности в отношении рисков, исходящих от России.

В докладе СГБ отмечается, что российские спецслужбы активно используют возможность вербовать иностранцев на своей территории, где они пользуются широкой свободой действий и не беспокоятся о возможном вмешательстве западных контрразведывательных служб.

К группам населения, в вербовке которых особенно заинтересованы российские спецслужбы, относятся, например, сотрудники правоохранительных органов, работники органов государственного управления и самоуправлений, лица, род занятий которых позволяет им получить доступ к информации об операциях, объектах, персонале, логистике или планах действий латвийской армии и союзных сил НАТО.

Россию также интересуют лица, служившие в вооруженных силах СССР, жители Латвии, чьи интересы и связи в России позволяют оказывать на них давление, а также люди, оказывающие поддержку Украине.

Представителям этих групп, особенно связанным с государственным управлением, не следует посещать страну-агрессор, подчеркивает СГБ, напоминая, что латвийские учреждения имеют ограниченные возможности помочь жителям Латвии, оказавшимся в трудной ситуации в России.

СГБ отмечает, что Федеральная служба безопасности России продолжала в прошлом году мероприятия по миграционному контролю на пограничных пунктах как на латвийско-российской границе, так и в других регионах России, например, в крупных российских аэропортах. Жители Латвии и их электронные устройства подвергались углубленным проверкам и опросам. Целью этих мероприятий было выявление лиц, пригодных для вербовки. Сотрудники спецслужб задавали гражданам Латвии профилирующие вопросы, чтобы выяснить их доступ к полезной информации и готовность сотрудничать, например, по финансовым или идеологическим причинам.

В прошлом году российские спецслужбы чаще всего прямо или косвенно вербовали для осуществления вредоносной деятельности граждан Латвии, заинтересованных в легкой наживе, - безработных молодых людей, студентов, лиц с криминальным прошлым, малообеспеченных лиц с прокремлевской ориентацией. Такие люди, как правило, не проходили специальной подготовки, поскольку от них ожидалось выполнение заданий невысокой сложности.