Как «победить» неадекватные очереди к врачам Латвии? У властей есть идеи

Как утверждал известный персонаж гоголевского «Ревизора», «человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». Правда, подобный философский подход вряд ли устроит пациентов в Латвии.

О причинах и путях решения болезненной для общества проблемы наш сегодняшний разговор с Лигой Козловской, председателем подкомиссии Сейма по здоровью (FOTO)

Причины, следствия и альтернативы

– Чем, на ваш взгляд, вызвана без преувеличения бедственная ситуация с доступностью медицинских услуг в рамках государственного финансирования, которая изо дня в день только усугубляется?

Причины самые разные, но главная из них по-прежнему упирается в недостаток финансирования в сферу здравоохранения. Если сравнить с другими европейскими странами, то в Латвии из расчета ВВП медицинская отрасль получает гораздо меньше средств: в прошлом году был только 4,1% от ВВП, а в этом году этот показатель еще и снизился – 3,8% от ВВП. Фактически, по этому показателю мы на последнем месте среди стран Евросоюза.

И это при том, что существует документ, утвержденный Кабинетом министров два года назад, – Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam («Основные положения в здравоохранении» на 20212–2027 гг.), где, в частности, определено, что на нужды здравоохранения необходимо выделять 6% от ВВП.

Наши соседи, Литва и Эстония, на сегодняшний день этого уже достигли. А нам ежегодно приходится выделять из госбюджета на нужды медицинской отрасли дополнительные средства – 275 миллионов евро. Опять же, если сравнивать с нашими соседями, это не слишком внушительная сумма.

Постоянная нехватка денег и создает те самые ужасные очереди на медицинские услуги в рамках государственного финансирования, из-за чего люди не могут вовремя получить медицинские услуги. Это и есть причина, почему приходится длительное время ожидать, когда подойдет очередь – иногда пару-тройку месяцев, а иногда даже год и дольше (например, на услуги эндопротезирования по так называемым квотам люди ждут уже с 2023 года).

Конечно, есть и альтернатива, поскольку услуги в рамках государственного финансирования оказывают не только государственные, но и муниципальные, и частные медучреждения. С некоторыми из них государство даже заключает договор на оказание определенного объема услуг. Но опять же: государство может оплатить только определенное количество услуг определенному числу пациентов. И если человеку не повезло и ему не досталась квота, то выбор невелик: либо ожидать в очереди, либо идти «за деньги» – то есть оплачивать услуги либо при помощи медицинских страховок, либо за свой счет.

Это, безусловно, недешево, но, с другой стороны, услугу, которую по квотам надо ждать несколько месяцев, оплачивая самостоятельно или при помощи страховки можно получить хоть через несколько дней после записи.

– В недавнем интервью нашему изданию Петерис Апинис, который до недавнего времени являлся советником нынешнего министра здравоохранения Хосама Абу Мери (соответственно, невозможно усомниться ни в его информированности, ни в компетентности), рассказал, что в прошлом году государство на нужды здравоохранения НЕ потратило более 10 миллионов евро (конкретно – 10 113 322 евро), и эти деньги вернулись назад в государственный бюджет.

_Получается, что на квоты денег не хватает, и в то же время возникают солидные «излишки», которые возвращаются в государственный карман? _

Мне как депутату Сейма эта информация неизвестна. Совсем напротив – мы постоянно изыскиваем и выделяем дополнительные средства на финансирование услуг здравоохранения – на консультации, манипуляции, компенсируемые лекарства и многое другое.

Могу лишь предположить, что речь идет о каких-то средствах, которые какие-то конкретные медучреждения по каким-то причинам не успели освоить, и поэтому эти деньги вернулись в госбюджет. Но это вопрос к министру здравоохранения.

Денег нет? – тогда держитесь...

– Не секрет, что далеко не все жители Латвии могут позволить себе медицинские услуги «за деньги». Поэтому софинансирование, а в ряде случаев и полное финансирование зачастую является вопросом жизни и смерти. Тем не менее мы видим, что, несмотря на все дополнительные финансовые «вливания», ситуация с доступностью финансируемых государством медицинских услуг в Латвии если меняется, то только к худшему.

Вы упомянули хроническую нехватку финансирования, но, может быть, есть и какие-то другие факторы? Например, всегда ли средства расходуются рационально? Или, может быть, Минздрав не может толком наладить систему оказания «государственных» медицинских услуг? Или проблема кроется в самой системе оказания медицинских услуг населению и ее необходимо в корне пересмотреть?

Я считаю нехватку финансирования основной проблемой. И если она будет сохраняться на том же уровне, очереди будут становиться только длиннее. Это очень серьезная проблема – по сути, это вопрос безопасности государства, поскольку государство с больным населением по определению не может быть экономически сильным и процветающим.

Но при этом я категорически не могу согласиться с тем, что проблема кроется в самой системе оказания медицинских услуг и что ее необходимо в корне пересмотреть. Скажу больше: согласно заключению ВОЗ, в Латвии система оказания медицинских услуг населению – одна из лучших в мире. Поскольку наша система является социально ориентированной и социально ответственной по отношению к различным группам населения, и поскольку из госбюджета выделяются средства, чтобы удовлетворить нужды этих групп.

Что касается способности или неспособности Минздрава наладить систему оказания медицинских услуг, здесь тоже не соглашусь: министерство может действовать лишь в рамках тех средств, которые выделяются.

Не будем забывать и еще об одной острейшей проблеме отрасли – катастрофической нехватке врачей и медперсонала. Один и тот же врач может работать одновременно в нескольких клиниках – как государственных, так и частных. Понятно, что его услуги в рамках госфинансирования ограничены, в то время как в частных клиниках, за средства пациентов или страховых компаний, у них гораздо больше возможностей оказывать услуги пациентам.

Поможет, но не излечит...

Первое, что может способствовать сокращению очередей на медицинские услуги, – более широкое использование современных технологий. К примеру, в настоящее время при Минздраве создан Цифровой центр, который при помощи специальных программ и используя данные портала e-veselība будет заниматься в том числе контролем над расходованием средств и рациональностью их использования.

Также в этом году начинают работать т. н. э-лаборатории, которые также должны создать определенную экономию. Например, если у человека предыдущие анализы в норме, система просто не позволит сдавать их раньше, чем нужно – скажем, через год. Это важно, поскольку в Латвии достаточно людей, которые по каким-то причинам готовы сдавать анализы чуть ли не каждый месяц, хотя по их состоянию им этого вообще не требуется. Но они все равно требуют направления у своих семейных врачей! Разумеется, речь не идет о неординарных случаях – например, после операции, в случае обострения хронических заболеваний и т. п.

Однако дигитализация – это эффективный, но не единственный путь к сокращению очередей. Давайте вспомним о такой важной составляющей, как профилактика. В Латвии за счет государства предлагаются 4 важнейшие программы: две для женщин (скриниг на рак молочной железы и на рак шейки матки), одна для мужчин (скрининг на рак простаты) и для мужчин и женщин – скрининг на рак кишечника (анализ скрытой крови).

Я призываю всех жителей Латвии при получении соответствующего приглашения от Национальной службы здоровья не откладывать это приглашение в долгий ящик, а обязательно пройти обследование, чтобы в случае чего начать лечение как можно скорее! Надо понимать, что на ранних стадиях онкозаболевание можно победить, в то время как если болезнь запустить, то шансов на сохранение здоровья, а порой и жизни, может оказаться слишком мало.

Далее. Сейчас прорабатывается идея выделить в отдельную группу людей после 80 лет, у которых по определению здоровье слабее и много хронических заболеваний. Смысл в том, чтобы разработать для них, во-первых, определенную систему, в рамках которой они могли бы автоматически получать необходимые медуслуги, чтобы семейным врачам каждый раз не приходилось выписывать направления и проч., а во-вторых, сделать так, чтобы частично погашать услуги для сениоров за счет государства.

Мы обсуждали это на комиссии по социальным вопросам Сейма, и в течение ближайших месяцев Министерству благосостояния будет дано поручение оценить, какими могут быть затраты на оказание медицинских услуг всем сениорам в возрасте после 80 лет со скидкой в 50% (за исключением инвалидов 1 группы). Или другой вариант – если вообще освободить сениоров от платы за медицинские услуги. Но, повторюсь, пока это находится лишь в стадии обсуждения.

Также сейчас много людей обращается по поводу профессиональных болезней, и, чтобы констатировать наличие профессионального заболевания, человеку необходимо проходить всевозможные обследования. Все это происходит в рамках одной очереди и часто с привлечением государственного финансирования. На мой взгляд, расходы на обследования и другие медицинские услуги этой категории пациентов следует взять на себя работодателям. Во-первых, это было бы справедливо, поскольку полученная болезнь связана с выполнением рабочих обязанностей. А во-вторых, послужит для работодателей стимулом больше сил и средств вкладывать в организацию безопасных условий труда и заботиться о здоровье своих работников.

С этого года решается один из наиболее болезненных вопросов – очереди к ревматологам и гематологам (специалистам по лечению заболеваний крови). Например, если анализы крови показывают что-то, позволяющее заподозрить проблемы, человеку не нужно сразу же записываться к врачу-специалисту; его анализы семейный врач просто направляет соответствующему специалисту. Одновременно пациент получает телефон, по которому ему скажут, какие дополнительные анализы требуется сдать, чтобы картина прояснилась. После этого, если подозрения подтверждаются, его приглашают на консультацию, и он идет без всяких многомесячных ожиданий, в рамках «зеленого коридора».

То же самое с консультациями ревматологов: очная консультация требуется далеко не всегда, достаточно часто боли в спине, суставах и т. д. не всегда связаны с ревматоидными заболеваниями. И врачу достаточно посмотреть на результаты анализов, компьютерную томограмму, УЗИ, чтобы оценить состояние пациента и дать ему правильную рекомендацию для дальнейшего лечения.

Эти и другие меры наверняка позволят оптимизировать и, соответственно, сделать более доступной медпомощь, в том числе в рамках государственного финансирования. Тем не менее, при нынешних возможностях государственного бюджета, к сожалению, нет оснований для большого оптимизма относительно сокращения очередей – по крайней мере, в ближайшие годы. Поэтому я еще раз призываю всех жителей Латвии обязательно использовать финансируемые государством профилактические услуги, проходить в установленные сроки осмотры в рамках программ обследования, о которых я упомянула выше и информацию о которых можно получить у вашего семейного врача.