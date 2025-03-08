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«Затмение» и «Быстрая реакция»: весенне–летний сезон учений НАТО в Латвии объявляется открытым 1

Наша Латвия
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
На авиабазу в Лиелварде прибыли самолеты F–35 ВВС Нидерландов

На авиабазу в Лиелварде прибыли самолеты F–35 ВВС Нидерландов

ФОТО: Facebook

Если у воина возникают сомнения, то следует читать устав. Точно так же, стоически, наше Министерство обороны в лице своего главы Андриса Спрудса ("Прогрессивные"), реагирует на все противоречивые сигналы из–за океана.

"Безопасность, государственная оборона и самоохраняющаяся демократия есть предпосылка долговременного развития государства, — такие положения декларации Кабинета министров Эвики Силини значатся в аннотации правительственного решения, которое планируется принять 11 марта. — Евроатлантический внешнеполитический курс Латвии, внешняя и внутренняя безопасность есть единые приоритеты".

Далее в открытом для публики документе перечисляется, что же нас ждет в предстоящий сезон:

24 марта — 2 апреля в Латвии пройдут учения Solar Eclipse (Солнечное затмение). На них специалисты по боевой поддержке сфокусируются на проведении операций бригадной глубины, используя возможности разведки, противотанковые и командные подразделения.

6–16 мая намечены маневры Crystal Arrow (Кристальная стрела). В них союзная многонациональная бригада совместно с латвийским штабом бригады механизированной пехоты будут совершенствовать взаимодействие в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке.

11–30 мая будут идти учения Swift Responce (Быстрая реакция), на которые — внимание! — прибудут представители Верховного командования вооруженных сил США в Европе и Африке. Особо будут отрабатываться действия против десантов и инфильтрации противника.

5–20 июня состоятся маневры BALTOPS, традиционно проходящие на море — но использующие также сухопутный, воздушный компоненты, киберпространство и даже космос. Североатлантический альянс продемонстрирует на них "готовность защитить регион Балтийского моря в случае необходимости".

"При проведении учений, соблюдается вторая часть статьи 20–й Закона о государственной границе Латвийской Республики", — указано в документе. А это значит, что маневры будут проходить в непосредственной близости от рубежей страны, о чем оповестят Государственную службу погранохраны.

#nato
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го марта

    Много же бухла будет выжрато в эти дни🙄 Помню служил срочку, под лиепаей, так там тоже были эти "учения" у сверхсрочников. Выгребли они наши автоматы с оружейки и упёрлись. Вернулись с перекошенными бухими рожами в сиську и засратыми автоматами песком. Я пошёл в автобокс, слил ведро соляры с трактора и ссыпал туда свой автомат по частям, отмочив от песка (иначе заманаешься его от масла с песком вычищать). ВоенЫ, млять.

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