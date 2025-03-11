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Обновление в Риге системы водоснабжения и канализации идет со скоростью 1% в год 0

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
LETA
Обновление в Риге системы водоснабжения и канализации идет со скоростью 1% в год
ФОТО: LETA

ООО "Rīgas ūdens" планирует до 2040 года обновить 15% сетей водоснабжения и канализации, рассказал председатель правления предприятия Кришьянис Круминьш.

Предприятие разработало несколько сценариев, чтобы определить оптимальные темпы обновления сетей. Темпы обновления канализационных сетей будут в три раза выше, чем в предыдущие периоды, а водопровода - в пять раз выше.

В предыдущий период планирования основное внимание уделялось расширению сетей водоснабжения и канализации в районах, где нет централизованного водопровода. План обновления был разработан с учетом ряда факторов - частоты повреждений на километр сетей, материала водопроводных и канализационных труб, возраста сетей и др. Эти данные позволили расставить приоритеты и определить участки сетей, наиболее остро нуждающиеся в обновлении.

Как отметил Круминьш, районы Риги строилась в разные периоды, поэтому водопроводные сети построены из разных материалов и в разное время.

"Rīgas ūdens" предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких пригородах - Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Предприятие полностью принадлежит Рижскому самоуправлению.

#рига #водопровод #канализация
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Григорий Антонов
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