Ломать не строить? Над одним из старейших учебных заведений Латвии нависла угроза ликвидации

Жизнь, как известно, полна неожиданностей. Увы, не всегда приятных. Как в том старом советском фильме: ходишь-ходишь в школу, а потом – бац! И – нет, даже не вторая смена, а реорганизация (по сути, ликвидация) твоего любимого учебного заведения! Однако обо всем по порядку.

Ничто не предвещало беды…

Олайнский технологический колледж – одно из старейших учебных заведений Латвии. Он был основан в 1964 году и назывался Олайнский технологический техникум Министерства химической промышленности СССР. Специалистам, которых выпускает колледж, безработица точно не грозит: полученные здесь знания можно применить в любой сфере, так или иначе связанной с химией – в лабораториях, на производствах, в том числе на фармацевтических…

К сожалению, пережитые Латвией демографический спад и массовая волна трудовой эмиграции не могли не сказаться и на ситуации в коллеже: студентов здесь гораздо меньше, чем позволяют его мощности. Но, с другой стороны, никто же не запрещает привлекать студентов из других городов/регионов или из-за рубежа, расширять предложение программ… Возможности для развития есть, не зря же несколько лет назад здесь была произведена реновация учебных зданий, улучшена инфраструктура, открыто 11 новых современных лабораторий…

В общем, ничто не предвещало беды. Напротив: в середине января колледж посетили представители Рижского технического университета (РТУ), в подчинении которого находится колледж, и сообщили, что у РТУ имеются «амбициозные планы», связанные с реновацией общежитий. А в конце февраля грянул гром: коллективу сообщили о грядущей реорганизации колледжа, согласно которой программы колледжа планировалось перенести частично в РТУ, частично в Рижский государственный техникум, туда же отправить лабораторное оборудование, здания передать Олайнской думе.

"Это вообще абсурд!"

Новость вызвала буквально пожар, который покатился по социальным сетям и средствам массовой информации. При этом особую активность в отстаивании своего учебного заведения проявили не столько администрация и педагоги, сколько учащиеся (вот он, индикатор качества учебного заведения!). Именно учащиеся инициировали сбор подписей на платформе manabalss.lv против реорганизации колледжа.

Цитата из их обращения с просьбой о поддержке их инициативы:

«При анонсировании предстоящих изменений были названы факты, что интерес молодежи к вузам с каждым годом снижается. Однако, согласно статистике, это не так: количество студентов с каждым годом увеличивается, за последние 5 лет оно выросло вдвое. Другой причиной было названо плохое состояние общежитий колледжа, и что поэтому наши учебные программы могут оказаться непривлекательными для молодежи в ближайшем будущем. Это вообще абсурд!

Сотрудники колледжа, студенты, выпускники и родители шокированы тем, что подобное соглашение было заключено за нашей спиной. Мнением колледжа не поинтересовались. Учащиеся возмущены тем, что не смогут продолжить обучение в учебном заведении, которое они сознательно выбрали для получения профессионального образования и будущей карьеры.

Также в контексте этой ситуации возникает много вопросов без ответа:

Кто является инициатором этой идеи?

Почему не спросили мнения колледжа?

Почему все происходит в такой спешке?

Каковы истинные причины и кто является бенефициаром этой ситуации?»

«Прорабатываем разные сценарии...»

Прокомментировать ситуацию вызвалась Элина Гайле-Саркане, проректор по учебной работе РТУ:

«Обсуждение будущей деятельности Олайнского технологического колледжа (OTK) пока только на начальной стадии и, скорее всего, продолжится до конца марта. Существует несколько сценариев развития колледжа, и в их обсуждении обязательно примут участие как педагоги, так и учащиеся и их родители. Но даже когда уже будет выбран какой-то определенный сценарий, сам процесс реорганизации продлится не менее полутора-двух лет, и преемственность обучения даже после структурных изменений не пострадает: ребята продолжат получать те же знания и квалификацию.

Причины, вызвавшие необходимость реорганизации: небольшой интерес к химии со стороны подрастающего поколения, и проблемы демографии, и немалый отсев, поскольку, по-видимому, не все молодые люди способны «потянуть» точные и естественные науки.

В результате количество выпускников сокращается, и в среднем обучение заканчивает только треть поступивших на первый курс. Таким образом, в настоящее время Олайнский технологический колледж, рассчитанный на 600–650 учащихся и студентов, не используется в полной мере ни на уровне средней школы, ни на уровне колледжа. В инфраструктуру школы были вложены крупные инвестиции, однако, принимая во внимание прогнозы Министерства образования и науки о том, что в ближайшие годы число учащихся будет сокращаться в соответствии с демографическими тенденциями в Латвии, важно уже сейчас начать ответственно думать о будущем колледжа.

К тому же общежития, построенные в 1964 году, требуют мощных инвестиций, и реконструкция, по текущим оценкам, обойдется в 8–9 миллионов евро. Что также является большой проблемой, которую необходимо решать».

А вот мнение Агнесе Дитке, представителя Олайнского краевого самоуправления:

«Самоуправление очень хорошо осознает символическую значимость и эмоциональную ценность Олайнского технологического колледжа для города Олайне, однако инициатива РТУ по реорганизации колледжа также понятна, поскольку количество учащихся и студентов недостаточно для данных помещений. Пока дискуссия о будущем колледжа находится лишь на начальной стадии и рабочей группе, созданной РТУ, еще только предстоит оценить и обсудить возможные сценарии».

Все в столицу?

Хочется верить, что в итоге будет найден сценарий, который устроит ВСЕХ. Со своей стороны, хотим закинуть в «общий котел» обсуждений пару-тройку аргументов в пользу сохранения Олайнского колледжа именно там, где он находится сейчас.

Во-первых, любое учебное заведение – это не только помещения и программы обучения: это прежде всего люди, традиции, преемственность поколений. Сегодня многие выпускники ОТК трудятся на известных предприятиях – отечественных и зарубежных, химических и фармацевтических – и тепло вспоминают свой техникум (или колледж), давший им в руки отличную, востребованную профессию. Реорганизация путем разделения и перевода программ из Олайне в Ригу поставит на этом старейшем учебном заведении жирный крест.

Во-вторых, в первую очередь городским властям Олайне стоило бы подумать: а есть ли еще в городе какие-то учебные заведения – не просто общеобразовательные, а именно специализированные, дающие возможность получить профессию? Если нет, то уход из города среднего специального учебного заведения в Ригу станет еще одним аргументом для учащихся со временем покинуть родной городок, и совсем не факт, что многие потом, после учебы, вернутся.

Некогда в Олайне люди рождались, учились, образовывали семьи, получали «химическую» профессию и тут же, в шаговой доступности от дома, поколениями работали на градообразующих в то время предприятиях, и так формировался некий местный патриотизм. Перевод обучения в Ригу – обрыв весьма важной ниточки, связывающей молодых людей с родным городом: уедут в Ригу на учебу – а захотят ли потом вернуться в родной Олайне? Или предпочтут столицу с ее несоизмеримо более развитой инфраструктурой, карьерными возможностями, развлечениями и прочими соблазнами? А если не вернутся – для кого тогда прекрасный стадион, замечательный городской парк с детскими площадками и прочее?

При всем уважении к сениорам, наше будущее – это все-таки дети и молодежь…

Поэтому городские власти – если, конечно, они думают о будущем города – должны быть кровно заинтересованы, чтобы в городе функционировало учебное заведение, где молодые люди могут осваивать востребованные профессии. Как справедливо заметили инициаторы обращения на платформе manabalss.lv/ (цитата): «Колледж – важная часть идентичности Олайне. Он помогает обучать талантливых специалистов отрасли, а также приносит пользу местному бизнесу. Более того, сюда приезжают молодые люди со всех регионов Латвии и становятся жителями Олайне, здесь создаются новые семьи. Мы верим, что у колледжа еще есть будущее и потенциал!»

P.S. В числе прочего мы обратились за комментарием в Министерство образования и науки, комментарий оттуда пока не получили. Но, в любом случае, мы продолжим следить за ситуацией. И параллельно призываем всех, от кого это зависит, не только сохранить Олайнский технологический колледж в его нынешнем виде, но и помочь ему развиваться.