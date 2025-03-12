Служба госдоходов сможет передавать данные об инфекционных больных по запросу ЦПКЗ

По запросу Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), Служба государственных доходов (VID / СГД) сможет передавать данные о занятости людей, заболевших инфекционным заболеванием, представляющим серьезную угрозу общественному здоровью, предусматривает законопроект Министерства здравоохранения об эпидемиологической безопасности, пишет ЛЕТА.

Законопроект об эпидемиологической безопасности был подготовлен Минздравом, чтобы, используя опыт, полученный во время пандемии Covid-19, обеспечить готовность к новым угрозам эпидемиологической безопасности, а также внести технические уточнения в связи с изменениями в других нормативных актах.

Получив информацию об инфицированном, ЦПКЗ сможет сравнить личный код инфицированного человека с информацией, доступной в СГД, тем самым выделив отдельные профессиональные группы, такие как педагоги, медицинские работники и другие, которые подвержены более высокому риску заражения инфекционным заболеванием.

В настоящее время ЦПКЗ не имеет доступа к информации о занятости человека, находящейся в распоряжении СГД. По мнению министерства, обмен данными с СГД позволит углубленно анализировать эпидемиологическую ситуацию и получать данные для выяснения мест и способов заражения, чтобы внедрить соответствующие меры защиты.

Уже сейчас закон "О налогах и пошлинах" допускает предоставление информации о налогоплательщиках, находящейся в распоряжении СГД, другому государственному учреждению, если такой обмен информацией предусмотрен и в другом отраслевом нормативном акте.

Также важно улучшить работу ЦПКЗ в области эпидемиологической безопасности, предоставив возможность анализировать инфекционные заболевания, вызывающие эпидемии, такие как пандемический грипп или корь, также с точки зрения занятости, осознавая влияние инфекционных заболеваний на народное хозяйство.

В то же время опыт, полученный во время пандемии Covid-19, показывает, что муниципальная полиция играла важную и равноценную роль для Государственной полиции в контроле соблюдения эпидемиологических ограничений и обеспечении общественного порядка.

Однако для обеспечения выполнения дополнительных функций, возложенных на муниципальную полицию, муниципалитетам пришлось запрашивать дополнительное финансирование за проделанную работу, что создало неравенство по сравнению с Госполицией, финансирование которой обеспечивалось непосредственно из государственного бюджета. Это неравенство выражалось в неравных размерах компенсаций, отмечает Минздрав.

Законопроект предусматривает, что для контроля за соблюдением условий домашнего карантина и изоляции, если таковые установлены, при необходимости можно будет привлекать как Госполицию, так и муниципальную полицию.

Предполагается, что финансирование муниципальной полиции за дополнительные задачи, определенные Кабинетом министров, связанные с мерами по ограничению инфекции и соблюдением условий обязательной самоизоляции и изоляции, будет обеспечиваться из государственного бюджета, с соблюдением тех же принципов и ставок, что и для Госполиции. В министерстве утверждают, что это обеспечит максимальное привлечение ресурсов муниципальной полиции и более эффективную эпидемиологическую безопасность.

В то же время законопроект предусматривает включение полномочий Кабинета министров по определению задач, выполняемых муниципалитетами в случае эпидемиологических угроз. Это обеспечит возможность быстро и эффективно устранять угрозы общественному здоровью, четко определив участие муниципалитетов в ограничении инфекций, поясняют в министерстве.

Возможные функции муниципалитетов могут включать организацию логистики, в том числе обеспечение работы пунктов тестирования и организацию их доступности на своей территории. Также муниципалитет может назначить сотрудников для обзвона жителей и информирования об эпидемиологических мерах, а также планировать проведение мероприятий в соответствии с эпидемиологической ситуацией, включая организацию работы в учреждениях, подверженных инфекционным угрозам.

Кроме того, законопроект предусматривает, что в случае чрезвычайной ситуации Кабинет министров в целях эпидемиологической безопасности сможет устанавливать специальные меры и правила эпидемиологической безопасности, а также требования и ограничения для лиц и поставщиков услуг, чтобы предотвратить угрозу общественному здоровью.

Минздрав передал законопроект на общественное обсуждение до 18 марта.