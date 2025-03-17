Где родился, там… не пригодился: демографический кризис угрожает будущему Латвии

Кто-то очень мрачно пошутил, что если и от Министерства благосостояния, которое априори дотационное, все-таки потребуют сократить расходы, то можно будет сэкономить… на пособии по рождению ребенка. Ведь денег на выплату таких пособий изначально было предусмотрено больше, чем реально потребовалось.

Даже самые пессимистично настроенные чиновники, планируя расходную часть бюджета, не могли предположить, что в стране будет столь низкая рождаемость!

Ниже и ниже

В 2024 году родился 12 571 ребенок, что еще на 13,2%, или на 1,9 тысячи новорожденных, меньше, чем годом ранее!

В минувшем году зарегистрирована самая низкая рождаемость в каждом месяце за последние 100 лет! Только вдумайтесь в это: получается, что рождаемость в минувшем была ниже, чем во время двух войн XX века, которые очень больно ударили по Латвии!

Так, в 1920 году, когда Латвия еще не оправилась от последствий Первой мировой и не все беженцы успели вернуться домой, в декабре родилось 2453 ребенка, а в декабре 2024-го, то есть через 104 года, родился 921 ребенок!

Кого будем защищать?

Низкая рождаемость происходит на фоне стремительного увеличения жителей преклонного возраста, что грозит Латвии не только экономическими, но и социальными проблемами. Ведь в ближайшем будущем ожидается и резкое снижение количества работающих латвийцев, которые содержат и себя, и частично – через принцип солидарности поколений – пенсионеров.

Кажется, что серьезность ситуации, наконец, осознали и в правительстве. Ведь, как заметил на днях один из экспертов, какой смысл все увеличивать ассигнования на оборону, если некого будет защищать скоро?!

Не нужно быть лауреатом Нобелевской премии по экономике, чтобы догадаться: увеличение военных расходов не должно происходить за счет экономии средств на медицину и социальную сферу, включая демографию. Экономия на медицине и демографической политике приведет, кроме всего прочего, и к тому, что служить в армии тоже будет некому.

Плюс эмиграция…

Заметим, что низкая рождаемость усугубляется еще и оттоком работоспособного населения. Как известно, особенно высокий уровень эмиграции был в период до пандемии.

При этом, как мы понимаем, уезжали именно люди детородного возраста. Они пришли к выводу, что правило: «где родился, там и пригодился», в Латвии уже давно не действует и государство своих жителей не ценит.

Что делать будем?

Итак, общая картинка удручающая. Коронный вопрос: что делать? Как ни странно, но в плане рестарта правительства, обнародованного госпожой Силиней две недели назад, демография объявлена одним из приоритетов. Видимо, свою роль сыграла близость выборов – сперва в самоуправления, а потом и в Сейм.

Так или иначе, но план рестарта предусматривает увеличение пособий семьям с детьми, а также «усовершенствование системы пособий, дабы способствовать рождению первого и второго ребенка».

Кроме того, премьер обещает предоставить дополнительное финансирование на строительство жилья с низкой арендной платой и на поддержку кредитования жилья в регионах.

Премьер в числе мер поддержки семьям с детьми называет и предоставление услуги присмотра за младенцами, чтобы родители могли раньше выйти на работу, и улучшение доступности медпомощи детям.

Пособие не росло… 22 года!

Отметим, что послезавтра завершается срок согласования информационного доклада Минблага «О развитии демографической политики». Заметим, что этот документ содержит и уже вышеупомянутые меры, которые включены в программу рестарта правительства. Стоит напомнить, что пособия семьям с детьми не пересматривались давно.

Так, 22 года не пересматривалось пособие по уходу за ребенком в первые полтора года жизни ребенка – оно по-прежнему составляет 171 евро! Минблаг предлагает платить такое пособие в размере 422 евро.

Пособие по рождению ребенка нынче тоже смехотворное – 421 евро. Даже если сложить два пособия – второе платит самоуправление, – то все равно этих денег едва ли хватит на коляску, кроватку и памперсы в первый месяц. Пособие по рождению ребенка планируется повысить до 741 евро.

Демографический план предусматривает и повышение семейных пособий, то есть то пособие, которое государство платит за каждого ребенка в семье до достижения им совершеннолетия или даже старше, если ребенок продолжает обучение в школе.

На все это потребуется в бюджете-2026 (если увеличение пособий планируется уже со следующего года) порядка 150 миллионов евро. Новый министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что намерен бороться за увеличение пособий. Если министр должен бороться за пособия в условиях, по сути, демографической катастрофы, то это крайне печально…

Не деньгами едиными…

При этом мы все прекрасно понимаем, что низкая рождаемость обусловлена не только и не столько низкими пособиями. Главная причина – используя старую добрую риторику, «нет уверенности в завтрашнем дне». Извините, но если изо всех утюгов нас пугают неизбежностью войны, расширением обязательного призыва, советуют, хоть и полушутя, «продолжать паниковать», то это никак не усиливает желание латвийцев заводить потомство. По крайней мере, в Латвии.

Плюс и все проблемы с доходами и невозможностью с учетом доходов молодых людей взять кредит хоть и на скромное, но новое жилье. Простите, но не все молодые семьи с детьми хотят оформлять ипотеку на 20 лет на «хрущевку» или «брежневку», а новое жилье стоит космические деньги!

Особенно если мы говорим о семьях с одним-двумя детьми, когда необходима как минимум двухкомнатная, а лучше трехкомнатная квартира, если речь идет о разнополых детях.

Как могли не обещать…

Конечно, с одной стороны, обнадеживает тот факт, что власти все-таки хотят заняться демографической политикой.

С другой – учитывая новейшую историю, мы знаем, насколько успешно политики выполняют то, что обещали…