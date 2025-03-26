Сладкая власть! Журналисты обнаружили в рижском магазине измену - конфеты из России

Во время посещения магазина в Пурвциемсе внимание зрительницы «Без Табу» Лиене привлек стенд, где продавались различные продукты питания, в том числе и сладости.

После разговора с продавцом выяснилось, что сладости были произведены в России, что в очередной раз поднимает вопрос о том, можно ли продавать такие товары в наших магазинах.

"Я былав бывшем торговом центре "Минск" в Пурвциемсе и заметила, что в одной из торговых точек, которая находится перед входом в «Рими», продаются конфеты российского производства. Мне бы очень не хотелось поддерживать Путина, покупая в Латвии конфеты из этой страны, даже если это просто конфеты. Пожалуйста, проведите расследование"!

В магазине, о котором упоминает Лиене, представлен широкий ассортимент сладостей и других продуктов питания - продавец-консультант не стесняется рассказывать, где произведена продукция.

Без Табу: Такие [сладости] - неслыханное дело. Что это за сладости?

Продавец: Русские.

Где еще можно купить русские? Срок годности хороший?

Продавец. Да, да, да. Хороший.[Указывает на коробки для доставки] Стало больше поставок. Да, да.

Ведущими странами, которые больше всего торгуют с Россией, являются Франция, Германия, Бельгия и Венгрия, напоминет передача. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрих Данусевич отмечает, что в латвийских магазинах очень мало товаров российского производства. Продажа продуктов питания, произведенных в России, не запрещена - магазины вольны выбирать, продавать или не продавать такие товары. Дануcевич поясняет, что большинство крупных сетевых магазинов не продают товары, произведенные в России.