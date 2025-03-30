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Врач назвал опасные последствия сна менее шести часов 0

Lifenews
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Врач назвал опасные последствия сна менее шести часов
ФОТО: Unsplash

Невролог: дефицит сна увеличивает риск инфаркта, инсульта и диабета.

Врач функциональной диагностики, невролог Александр Щелухин назвал последствия, к которым может приводить недосып.

Врач отметил, что даже эпизодический дефицит сна может повышать риск болезней. По его словам, результаты одного эксперимента, участники которого спали не более четырех часов две ночи подряд, у них фиксировалось значимое ухудшение работы иммунной системы. «Эпизодический дефицит сна достоверно приводит к падению умственной работоспособности, концентрации внимания в течение следующего дня», — добавил Щелухин.

Если же человек регулярно спит меньше шести часов, у него увеличивается риск инфаркта, инсульта, гипертонии, сахарного диабета, ожирения, метаболического синдрома, в разы повышается риск развития деменции, болезни Альцгеймера, предупредил доктор.

Щелухин также обратил внимание на то, что недосып опасен не только для взрослых, но и для детей. «У детей дефицит сна рассматривается одной из основных причин синдрома дефицита внимания и гиперактивности, он ведет к нарушению роста и развития организма, снижает успеваемость и обучаемость в школе», — заключил врач.

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