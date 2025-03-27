Baltijas balss logotype

Рижанам объявили, когда их пересадят из автомобилей на велосипеды 0

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
LETA
Рижанам объявили, когда их пересадят из автомобилей на велосипеды

Зону низких выбросов в центре Риги планируют ввести в 2027 году.

Сегодня на вебинаре, посвященном влиянию внедрения зон с нулевыми выбросами на логистику, председатель комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Вячеслав Зепс (LA) сообщил, что низкоэмиссионную зону в центре города планируется создать к 2027 году.

Он отметил, что в настоящее время ведется активная работа: специалисты разрабатывают различные модели зон с низким уровнем выбросов, виды ограничений и сценарии их внедрения.

Политик также сообщил, что в апреле планируется начать более широкие обсуждения по введению такой зоны.

Зепс раскрыл, что, скорее всего, низкоэмиссионная зона будет охватывать так называемый "железнодорожный пояс" и исторический центр Риги. Однако улицы, которые войдут в эту зону, пока не называются.

По его словам, к осени планируется представить возможные сценарии организации зоны с низким уровнем выбросов, которые затем должны быть утверждены Рижской думой.

Основная цель введения низкоэмиссионной зоны – достичь того, чтобы к 2030 году в центре Риги ни одного дня не фиксировалось превышение норм загрязнения воздуха.

Создание такой зоны должно снизить уровень загрязнения воздуха, уменьшить транспортный шум, повысить безопасность дорожного движения, увеличить число жителей, использующих экологически чистый транспорт.

#экология
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
7
53

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 10
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео