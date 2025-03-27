Рижанам объявили, когда их пересадят из автомобилей на велосипеды

Зону низких выбросов в центре Риги планируют ввести в 2027 году.

Сегодня на вебинаре, посвященном влиянию внедрения зон с нулевыми выбросами на логистику, председатель комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Вячеслав Зепс (LA) сообщил, что низкоэмиссионную зону в центре города планируется создать к 2027 году.

Он отметил, что в настоящее время ведется активная работа: специалисты разрабатывают различные модели зон с низким уровнем выбросов, виды ограничений и сценарии их внедрения.

Политик также сообщил, что в апреле планируется начать более широкие обсуждения по введению такой зоны.

Зепс раскрыл, что, скорее всего, низкоэмиссионная зона будет охватывать так называемый "железнодорожный пояс" и исторический центр Риги. Однако улицы, которые войдут в эту зону, пока не называются.

По его словам, к осени планируется представить возможные сценарии организации зоны с низким уровнем выбросов, которые затем должны быть утверждены Рижской думой.

Основная цель введения низкоэмиссионной зоны – достичь того, чтобы к 2030 году в центре Риги ни одного дня не фиксировалось превышение норм загрязнения воздуха.

Создание такой зоны должно снизить уровень загрязнения воздуха, уменьшить транспортный шум, повысить безопасность дорожного движения, увеличить число жителей, использующих экологически чистый транспорт.