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«Будут ли они защищать Латвию - cомневаюсь». Экс-глава МВД о тех латвийцах, для кого президент - Путин 2 997

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
«Будут ли они защищать Латвию - cомневаюсь». Экс-глава МВД о тех латвийцах, для кого президент - Путин

«У нас как было двухобщинное государство, таким мы его сохранили», - заявил в эфире программы „Пресс-клуб“ телеканала TV24 бизнесмен и бывший министр внутренних дел Марис Гулбис, который сам когда-то переехал из Лиепаи в рижский Пурвциемс, где двухобщинное государство существует до сих пор, пишет la.lv.

«На самом деле, я думаю, что для одной части российского народа Путин все еще является президентом. И пока мы это не признаем и не поймем, мы можем здесь разговаривать... И я все еще думаю, будут ли они такими большими патриотами в латвийской армии и будут ли они защищать латвийское государство? Я в этом очень сомневаюсь», - продолжил Гулбис.

Бывший министр внутренних дел признает, что, возможно, новое поколение интегрируется в наши латвийские структуры, в том числе и в структуры безопасности.

«Я также знаю, что в силовых структурах работают люди русской национальности, которые прекрасно говорят по-латышски, но старшее поколение живет в двухобщинной стране и по-прежнему считает своим президентом того, кто находится в 800 км к востоку», - сказал Гулбис, обсуждая вопросы социальной интеграции в программе „Пресс-клуб“ на телеканале TV24.

Гулбис также упомянул о проблеме интеграции в Швеции, которая, по его словам, является «плохим примером».

«Я думаю, там 800 000 иммигрантов, и мы видим, что даже полиция и министр внутренних дел признают, что они не справляются с этими бандами иностранцев. И на самом деле, девушкам в Гетеборге, Мальме запрещено находиться на улице после 24 часов вечера. Так что интеграция там провалилась», - отметил Сван.

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(2)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го марта

    С чего путин мой президент? Просто вы, мрази, столько усердно плевали на тех, кто не является титульными кристальночерепными, делая из них людей второго сорта, даже граждан, что мне абсолютно плевать на то какой тут будет ражим вместо этнической диктатуры. Путинский, трамповский, фуютинский. Хуже для меня не будет.

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  • Ч
    Чангл
    31-го марта

    Что-то он попутал. Свой дом и правительство. Думаю, что большинство не допустит выпуска из страны этих вояк. Если кричите, то и обратятся вам. Нечего перекидывать с больной головы на здоровую. Вы так ждёте войны, а защищать вас должны другие

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