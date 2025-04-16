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Изучайте расписание: в Риге появятся новые трамвайные маршруты 4 3046

Наша Латвия
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Изучайте расписание: в Риге появятся новые трамвайные маршруты

С 1 мая в Риге появится новый трамвайный маршрут № 14 – Ильгюциемс – Кенгарсгс, по которому станут курсировать в основном низкопольные вагоны.

Предполагаемый интервал движения ~30 минут. Также остаётся 5-й трамвай Ильгюциемс – Милгравис. Поэтому общий интервал на Ильгюциемсмской ветке останется как и сейчас, ~15 минут.

Появится трамвайный маршрут № 8 – Милгравис – ул. Тапешу, курсировать он будет раз ~30 минут. На Засулаукском участке интервал останется, как и сейчас – два раза в час. А на Милгрависском участке совместно с 5 трамваем общий интервал останется как и сейчас, ~15 минут.

Соответственно, маршрута № 2 не станет, чтобы пассажиры не путались в нумерации.

Тут надо отметить, что по выходным дням, когда интервалы будут больше, чтобы организовать регулярное движение, по маршруту ул. Тапешу – Милгравис раз в час будет курсировать маршрут № 8, а чтобы обеспечить интервал 30 минут на Засулаукской ветке, по выходным дням раз в час станет курсировать маршрут 8А – ул. Тапешу - Привокзальная площадь.

Еще из изменений. Как только строители освободят проезд под Железнодорожным мостом, трамвай № 10 вернется к Центральному рынку.

Только теперь он будет объезжать Центральный рынок «против часовой стрелки», чтобы на остановке «ул. 13 Января» все трамваи, идущие в направлении Задвинья, останавливались на одной остановке и пассажирам не приходилось бегать через пути, чтобы сесть в первый подошедший трамвай.

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#общественный транспорт #трамвай
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го апреля

    Ну хоть так, впервые за 34 года была создана видимость какой то работы.

    6
    2
  • lg
    lo gos
    16-го апреля

    ха-ха-ха , раздайте им медали и ордена

    28
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го апреля

    Великое достижение, дополнительные маршруты по существующим рельсам и контактным сетям.

    74
    3
  • JB
    Janis Berzin
    16-го апреля

    Во первых - после уничтожения/развала СССР. Во-вторых будет правильнее и точнее для отражения достижений ЛР - " Впервые за 34 года существования ЛР". Сравните с 34 годами советской власти.

    89
    6
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