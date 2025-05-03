Можно ли ехать по тротуарам Риги? Зависит, что под вами – велосипед или мопед

Дискуссия о том, считать ли транспортные средства общего пользования велосипедами или мопедами, разгорается с новой силой.

Владельцы этих транспортных средств с педалями, которые можно даже не крутить, в свое время, пользуясь действующим законодательством, зарегистрировали их как электровелосипеды. Сейчас, спустя несколько лет, для большего придания вида, на них даже появились приводные цепи.

Так, что это? Вопрос отнюдь не праздный, учитывая, что эти двухколесные транспортные средства разгоняются до 40 км/ч. И если это мопеды, то по тротуарам они ездить не могут. А если это электровелосипеды – то могут.

Разумеется, скорость движения, в том числе безопасную для окружающих скорость, выбирает не арендодатель, не производитель, а исключительно водитель. И если там есть спидометр, то длительно неосознанно ехать с превышением скорости обычно не случается. И тогда не имеет значения, что это за транспортное средство, главное, чтобы его водитель учитывал окружающую обстановку и вел его безопасно.

Но вот по нормативным актам, если это мопед, то по тротуару ехать он права не имеет.

Несмотря на призывы Дирекции дорожного движения, владельцы этих красных электроповозок на перерегистрацию доставлять документы не стали. Поэтому они пока числятся электровелосипедами.

Депутаты Рижской думы призвали пригласить на заседание комитета правопорядка муниципальную полицию, государственную полицию и Дирекцию безопасности дорожного движения, чтобы в конечном итоге выяснить, является ли в свете новых европейских регул это транспортное средство электровелосипедом или модедом, и во втором случае запретить им движение по тротуарам.