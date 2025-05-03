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Можно ли ехать по тротуарам Риги? Зависит, что под вами – велосипед или мопед 4 2572

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Можно ли ехать по тротуарам Риги? Зависит, что под вами – велосипед или мопед

Дискуссия о том, считать ли транспортные средства общего пользования велосипедами или мопедами, разгорается с новой силой.

Владельцы этих транспортных средств с педалями, которые можно даже не крутить, в свое время, пользуясь действующим законодательством, зарегистрировали их как электровелосипеды. Сейчас, спустя несколько лет, для большего придания вида, на них даже появились приводные цепи.

Так, что это? Вопрос отнюдь не праздный, учитывая, что эти двухколесные транспортные средства разгоняются до 40 км/ч. И если это мопеды, то по тротуарам они ездить не могут. А если это электровелосипеды – то могут.

Разумеется, скорость движения, в том числе безопасную для окружающих скорость, выбирает не арендодатель, не производитель, а исключительно водитель. И если там есть спидометр, то длительно неосознанно ехать с превышением скорости обычно не случается. И тогда не имеет значения, что это за транспортное средство, главное, чтобы его водитель учитывал окружающую обстановку и вел его безопасно.

Но вот по нормативным актам, если это мопед, то по тротуару ехать он права не имеет.

Несмотря на призывы Дирекции дорожного движения, владельцы этих красных электроповозок на перерегистрацию доставлять документы не стали. Поэтому они пока числятся электровелосипедами.

Депутаты Рижской думы призвали пригласить на заседание комитета правопорядка муниципальную полицию, государственную полицию и Дирекцию безопасности дорожного движения, чтобы в конечном итоге выяснить, является ли в свете новых европейских регул это транспортное средство электровелосипедом или модедом, и во втором случае запретить им движение по тротуарам.

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#транспорт #велосипеды
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го мая

    А если, скажем, я еду по тротуару на велосипеде, а на встречу тебе прёт русофоб? Что делать, съехать на дорогу и пропустить ирода или ехать не сворачивать?

    23
    11
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Бесс Толковый
    4-го мая

    Тапку в пол😂😅😂😂😂😅😅😅😂

    4
    1
  • Фантом Памяти
    Фантом Памяти
    3-го мая

    Можно я сам буду решать, на чём мне ездить к вашим матерям, товарищи депутаты, на обосцанной семёрке или на RIDE, что кстати, больше 25км/ч не выдаёт, п..даболы!

    16
    16
  • З
    Злой
    3-го мая

    Враньё, не едет эта штука 40, там явно ограничение в 25 км в час, а значит не мопед. Удивляюсь с каким упорством старперы ликвидируют всё новое- дроны запретили, электросамокаты тоже обложили, за велосипеды взялись, но пока не запретили

    10
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