Перепись населения в Латвии становится точнее и современнее — вместо обхода домов Центральное статистическое управление использует анализ административных данных, позволяющий достоверно определить, живет ли человек в стране, заявил директор ЦСУ Раймонд Лапиньш в эфире TV24.

Директор Центрального статистического управления Латвии Раймонд Лапиньш в интервью программе TV24 "Личность дня с Велтой Пуриней" рассказал о современных методах переписи населения, основанных не на физическом обходе домов, а на анализе административных данных. "Перепись становится гораздо точнее, когда мы смотрим на такие данные, как уплата налогов или место жительства. Проще говоря, по этим данным можно понять, живет ли человек в Латвии, не заходя к нему домой", — пояснил Лапиньш.

Он отметил, что традиционный метод переписи, когда сотрудники лично посещают жилье, кажется надежным, но на деле часто дает искажения: "Можно постучать в дверь, а меня не впустят. Или человек просто в это время не дома. Поэтому такой подход неточен и неэффективен".

С 2021 года в Латвии уже применяется новая методика — перепись на основе административных данных, и она показала, что фактическое число жителей составляет около двух миллионов, то есть на 200 тысяч меньше, чем при классическом подсчете. "Раньше можно было сказать, что "у меня там еще двое живут, просто не вышли"", — добавил директор ЦСУ.

Следующая перепись в Латвии планируется на 2031 год, и она также будет проводиться исключительно с использованием официальных государственных данных.

"Мы — одни из первых в ЕС, кто перешел на эту методику, и ее сейчас перенимают другие. Вместо того чтобы задавать странные вопросы, мы собираем точную и достоверную информацию из уже имеющихся источников", — подчеркнул Лапиньш.

По его словам, предсказать точную стоимость будущей переписи пока сложно, но она будет дешевле, чем ежегодный сбор информации вручную.