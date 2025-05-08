Латвия рискует исчезнуть с карты как нация, если не изменит курс — предупреждают эксперты. Наше будущее находится под угрозой из-за длительно нерешенных демографических проблем, и самый серьезный кризис может наступить уже в 2060 году.

Демографическая политика Латвии уже долгие годы остается слабым звеном государственной стратегии. Несмотря на заявления о создании благоприятной среды для семей, реальные действия власти часто идут вразрез с этими обещаниями. Об этом в передаче TV24 "В центре внимания — экономика" заявил эксперт Конфедерации работодателей Латвии Петерис Лейшкалнс, подчеркнув, что ситуация становится критической.

Снижение рождаемости, массовая эмиграция молодежи и рост числа семей, откладывающих или вовсе отказывающихся от рождения детей, — все это ведет к углублению демографического кризиса. Политические лозунги о поддержке семей не подкреплены практическими решениями. "И в этом году мы увеличили разрыв неравенства между домохозяйствами с детьми и без них. К сожалению, мы движемся в противоположном направлении, хотя лозунги говорят о стремлении к улучшению демографии", — подчеркивает Лейшкалнс.

По прогнозам Eurostat, к 2060 году Латвия может достичь критической точки. И хотя страна обладает низкой плотностью населения и благоприятной средой для жизни, без системных изменений это преимущество может быть безвозвратно утрачено. Эксперты призывают к немедленным действиям: без радикального поворота в демографической политике у Латвии может не остаться будущего.