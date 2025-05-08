Для улучшения демографической ситуации в Латвии ключевыми направлениями являются пересмотр системы пособий, повышение качества здравоохранения и улучшение доступности жилья, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» президент Эдгар Ринкевич, пишет ЛЕТА.

Такой вывод он сделал после заседания, посвящённого вопросам демографии, на котором были рассмотрены многочисленные планы, исследования и концепции, однако из них всех, по словам президента, отчётливо выделились три основные проблемные категории: пособия, здравоохранение и жильё.

Ринкевич отметил, что согласно предоставленной ему информации, отдельные виды пособий в Латвии не повышались уже около 20 лет.

"Необходимо посылать чёткий сигнал тем же семьям, что государство последовательно и будет продолжать их поддерживать", – подчеркнул он.

Говоря о доступности жилья, президент указал на проблему, что семьям чрезвычайно трудно получить ипотечные кредиты на покупку недвижимости дальше 70 километров от Риги. Этой проблемой занимается Министерство экономики, и президент выразил надежду, что в ближайшее время будут представлены конкретные выводы.

Ринкевич также допустил возможность введения специальных пособий для семей, проживающих вдали от столицы.

Глава государства призвал в ближайшие годы серьёзно работать над поиском решений для улучшения демографической ситуации, сосредоточившись на упомянутых трёх направлениях, и не начинать обсуждение с отговорок и оправданий вроде "мы не можем это" или "мы не можем то".

Ранее Ринкевич уже публично подчёркивал необходимость чётких и конкретных шагов, подтверждающих решимость государства заботиться о благополучии существующих и будущих семей.

В начале апреля на заседании Совета по демографическим вопросам был рассмотрен отчёт о развитии демографической политики. Для определения приоритетных мероприятий на следующий год, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми, министерства должны до 16 мая текущего года представить в Министерство благосостояния предложения с конкретными действиями, результативными показателями, необходимым финансированием и его источниками.

Поддерживаемые меры планируется разрабатывать в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством умного управления и регионального развития, Министерством культуры и другими учреждениями. Значительная часть инициатив также предполагает участие самоуправлений, неправительственных организаций и профсоюзов.

Кроме того, в отчёте отмечается, что для улучшения демографической ситуации необходимо не только увеличить материальную поддержку в связи с рождением ребёнка, но и создать условия, позволяющие обоим родителям совмещать заботу о семье с профессиональной деятельностью, в том числе, за счёт более гибких услуг по уходу за детьми, соответствующих потребностям семей.

Особенно важной признана доступность жилья для молодых семей и специалистов, качественное медицинское обслуживание, психологическая поддержка родителей и другие механизмы поддержки.

Хотя семьям с детьми необходимы конкретные, целевые и обоснованные меры государственной и муниципальной поддержки, для воспроизводства населения также крайне важны общая экономическая стабильность, финансовая устойчивость жителей и чувство безопасности, подчёркивает Министерство благосостояния.

Также необходимо менять отношение в обществе, формируя более инклюзивную и дружелюбную к семьям среду. Следует укреплять ценность семьи в обществе путём проведения политики, подтверждающей её важность и обеспечивающей родителям ощущение признания и поддержки.

В дополнение к усилению механизмов поддержки необходимо работать над снижением уровня смертности от внешних причин, укреплением общественного здоровья, доступом к образованию и хорошо оплачиваемой занятости, которая позволит сохранять качество жизни и исключит необходимость его искать за пределами страны.

По оценке министерства, до сих пор в Латвии преобладали экономические мотивы эмиграции, указывающие на неудовлетворённость жителей уровнем доходов, жилищными условиями и рабочей средой. Следовательно, политика государства должна быть направлена на сокращение внешней миграции и реализацию мероприятий, способствующих ремиграции.

Как уже сообщалось, в упомянутом отчёте Министерства благосостояния о развитии демографической политики предусмотрены три направления действий. Во-первых, поддержка каждого ребёнка как ценности, включая меры, способствующие рождению и улучшению повседневной жизни семей. Во-вторых, развитие качественной среды жизни. В-третьих, по возможности минимизация причин миграции и содействие возвращению граждан в Латвию.

Планируется, что реализация предусмотренных мероприятий в 2025 году будет обеспечена за счёт выделенных средств государственного бюджета, а вопрос о дополнительном финансировании на 2026 год и последующие годы будет рассмотрен в процессе подготовки очередного государственного бюджета после подачи министерствами предложений по приоритетным мероприятиям.