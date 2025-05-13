Латвия уменьшилась еще на 15 тысяч человек. Зато оставшиеся стали чаще выходит замуж

По предварительным данным, на 1 апреля 2025 года численность населения Латвии составляла 1,847 миллиона человек, сообщили bb.lv в Центральном статистическом управлении. Это на 15,3 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

В первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2756 новорождённых, что на 12,6% (или на 398 детей) меньше, чем за тот же период 2024 года.

Среди зарегистрированных в первом квартале 2025 года новорождённых — 1423 мальчика (на 10,4% или 165 меньше, чем в 2024 году) и 1333 девочки (на 14,9% или 233 меньше).

В марте в Латвии зарегистрировано 985 новорождённых, что на 8,4% (или 90) меньше, чем в марте 2024 года. Из них — 503 мальчика и 482 девочки.

Хотя в марте родилось больше детей, чем в январе и феврале этого года, число зарегистрированных новорождённых остаётся ниже тысячи уже шестой месяц подряд: в октябре 2024 года было зарегистрировано 994 ребёнка, в ноябре — 940, в декабре — 921, в январе 2025 года — 881, а в феврале — 890.

В то же время в первые три месяца 2025 года в Латвии зарегистрировано 6870 смертей, что на 6,9% (или 513) меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда было зарегистрировано 7383 смерти.

Таким образом, в первом квартале 2025 года число умерших превысило число родившихся на 4114 человек. Для сравнения, в первом квартале 2024 года этот показатель составлял 4229 человек.

В первые три месяца 2025 года в Латвии зарегистрировано 1417 браков, что на 31,9% (или 343) больше, чем в том же периоде 2024 года.

Статистическое управление отмечает, что в каждом месяце 2025 года число зарегистрированных браков было выше, чем в соответствующих месяцах 2024 года. В январе заключено 466 браков (на 55,3% или 166 больше, чем годом ранее), в феврале — 467 браков (на 24,9% или 93 больше), в марте — 484 брака (на 21% или 84 больше).