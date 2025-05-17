Боролся на Украине с русским миром - на украинском фронте погиб доброволец из Риги

"14 мая на фронте погиб легендарный боец Никита Таренов — латвийский доброволец", — пишет online.ua. На харьковском направлении Латвиец был ранен в бою во время успешного наступления противника. Во время эвакуации вместе с товарищем он погиб в результате удара вражеского беспилотника.

Никита Таренов родом из Риги. Учился на психолога, работал, занимался ножевым боем, боксом, тактикой и тактической медициной. Готовился служить в Латвии. Но все изменилось, и он уехал в Украину. Его путь в Украине начался в 2017 году с присоединения к харьковскому отделению Национальных дружин. Национальные дружины — это организация, цель которой — обеспечение порядка на улицах украинских городов.

Позднее он основал секцию по изучению итальянского стиля ножевого боя Культ ножа. В 2019 году на ее базе возникла организация Nord Storm, которая объединила фанатов движения Straight Edge. Помимо тренировок, ребята активно охотились на сторонников "русского мира" и боролись с алкогольной зависимостью среди украинской нации, закрывая ночные точки продажи алкоголя в различных районах Харькова.

Также с 2017 года, без украинского гражданства, без колебаний Никита принял участие в АТО как доброволец. С началом полномасштабной войны продолжил воевать за Украину по-прежнему без гражданства. Впоследствии присоединился к разведдиверсионному спецподразделению Hatred.

В мае 2024 года Никита в эксклюзивном интервью online.ua высказал прогноз о том, когда Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию.