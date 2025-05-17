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Боролся на Украине с русским миром - на украинском фронте погиб доброволец из Риги 18 3252

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Боролся на Украине с русским миром - на украинском фронте погиб доброволец из Риги

Печальное известие из Украины – на фронте погиб латвийский доброволец Никита Таренов с позывным "Латвиец".

"14 мая на фронте погиб легендарный боец Никита Таренов — латвийский доброволец", — пишет online.ua. На харьковском направлении Латвиец был ранен в бою во время успешного наступления противника. Во время эвакуации вместе с товарищем он погиб в результате удара вражеского беспилотника.

Никита Таренов родом из Риги. Учился на психолога, работал, занимался ножевым боем, боксом, тактикой и тактической медициной. Готовился служить в Латвии. Но все изменилось, и он уехал в Украину. Его путь в Украине начался в 2017 году с присоединения к харьковскому отделению Национальных дружин. Национальные дружины — это организация, цель которой — обеспечение порядка на улицах украинских городов.

Позднее он основал секцию по изучению итальянского стиля ножевого боя Культ ножа. В 2019 году на ее базе возникла организация Nord Storm, которая объединила фанатов движения Straight Edge. Помимо тренировок, ребята активно охотились на сторонников "русского мира" и боролись с алкогольной зависимостью среди украинской нации, закрывая ночные точки продажи алкоголя в различных районах Харькова.

Также с 2017 года, без украинского гражданства, без колебаний Никита принял участие в АТО как доброволец. С началом полномасштабной войны продолжил воевать за Украину по-прежнему без гражданства. Впоследствии присоединился к разведдиверсионному спецподразделению Hatred.

В мае 2024 года Никита в эксклюзивном интервью online.ua высказал прогноз о том, когда Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию.

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(18)
  • Без Партийный
    Без Партийный
    17-го мая

    Наёмник нашёл своё пристанище! Захотел " деньжат срубить по легкому"! "Вот они его ими досыта накормили"! За что боролся, на то и напоролся!

    67
    5
  • AE
    Al Ekses
    17-го мая

    Не буду комментировать персонажа. Страшно другое. Страшно, что мы дожили до момента, когда на вполне легальных сайтах в позитивном ключе описывают бандитов словами «ребята охотились на сторонников русского мира». Что дальше, дорогая редакция?

    131
    5
  • CeDvči
    Cod-e Da vivi čini
    17-го мая

    солдатская доля. либо труп - либо инвалид - либо неликвид. генеральская доля...... у меня вопрос - добровольцы за свободу едут воевать или русских пострелять? если к примеру америка нападет на гренландию, с нашей стороны тоже найдутся добровольцы?

    40
    2
  • 17-го мая

    А зачем об ЕН том говорить ?

    18
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го мая

    Скинемся на стекловату...

    49
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го мая

    У каждого свой путь - его путь был в никуда. Я понимаю, что его родным вероятно больно читать эти комментарии, но он их заслужил!

    73
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го мая

    Минус одна гнида

    73
    5
  • A
    Anim
    17-го мая

    Земля стекловатой Никите.

    62
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го мая

    Вечное ему забвение. Прав всё-таки Дарвин: такие не должны размножаться, естественный отбор...

    84
    5
  • JB
    Janis Berzin
    17-го мая

    ""Национальные дружины" называют себя общественной организацией (ОО), основанной ветеранами полка "Азов". Всё что нужно знать об убеждениях , взглядах данного персонажа. Хотя, зачем о нём вообще что-то нужно знать?

    81
    5
  • lg
    lo gos
    17-го мая

    Посмотрев на эту Легенду, Хохлы по полу валяются в Германии от смеха.

    110
    7
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го мая

    земля стекловатой

    130
    7
  • 17-го мая

    в чём заключается его легендарность?

    102
    9
  • Ш
    Шурик
    17-го мая

    Так знаменитый бандюган , в банде с 2017 года ...

    98
    3
  • Д
    Дед
    17-го мая

    Одним дикарем меньше. Только дикарь может бороться с миром. Считать себя лучше, только потому что определенной национальности, это полный бред.

    121
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го мая

    Доброволец, это обычно человек низкого склада ума, скудного интеллекта, который считает что родиться на свет, это значит умереть, за что-то или за кого-то.

    Умный человек с интеллектом, считает что, родиться, это значит жить и радоваться жизни.

    96
    8
  • З
    Злой
    17-го мая

    Как в фильме было- Двлека дорога твоя....на слезу меня не пробило

    62
    5
  • ТК
    Тото Кутунио
    17-го мая

    Не доброволец а наёмник. Умер Максим, ну и юх с ним. " Борец с русским миром"...

    170
    4
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