«Пока у нас тренд «Латвия катится в никуда». Она катится, чтобы закончиться» - глава ЛТПП

«В Латвии плюс-минус 1 миллион 800 тыс жителей. В частном секторе, который содержит всю страну — что-то производит, какие-то услуги предоставляет, — работают порядка полмиллиона человек. Еще 300 тысяч порядка — это публичный сектор. Там и чиновники, учителя, врачи… И еще около миллиона, получается — пожилые, дети, подростки, безработные и др», — заявил А. Ростовскис.

По его мнению, описанная им пропорция во многом влияет на то, как политики принимают решения.

«И это огромная проблема. Так что я думаю, варианта только два. Или очень большой кризис, когда просто нет денег (чтобы продолжать как раньше), или же какой-то очень мощный политик, который понимает, что так больше нельзя», — считает гость «Открытого разговора».

Он пояснил, что если представить, что нынешняя демографическая динамика сохранится надолго, можно представить, что лет через сто здесь останется менее миллиона человек. При этом содержать выбывающих с рынка труда должны будут менее многочисленные поколения. «Когда те, которым сейчас по 40 лет, через 20 лет будут выходить в пенсию, кто сможет их содержать?» — задал он вопрос.

А. Ростовскис, оговорившись, что специально использует сильную риторику, заявил:

«Пока у нас тренд "Латвия катится в никуда". Она катится, чтобы закончиться.

Если мы так продолжаем, страна просто закончится. (…) В глобальной ситуации, когда меняется климат, когда на юге будет жить все сложнее и сложнее… Мы живем, в очень комфортабельном месте. Да, у нас есть зима, но тут можно нормально жить. И на этой территории, где мы находимся, нас уже сейчас мало. А станет меньше, меньше, меньше.

Эта территория многим интересна. Если мы очень быстро не поменяем стратегию наших действий, эта страна закончится», — сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты.

Январь 2025-го стал четвертым месяцем подряд, когда в Латвии родилось 1000 детей.

По статистике, возраст первых родов неуклонно сдвигается. Так, в самом благополучном с точки зрения рождаемости за последнее десятилетие 2016-м он составлял, согласно ЦСУ, 26,8 лет, а в 2023-м (более свежих данных пока нет) — уже 28,0 лет. Возраст вторых родов сдвигается точно так же: с 30,6 до 31,2. Такой сдвиг означает, что времени на третьего ребенка по чисто медицинским причинам остается все меньше.

По последним по времени (на начало прошлого года) данным ЦСУ, в Латвии жили 10 тыс. 30-летних женщин (это средний возраст латвийской роженицы). Девочек в возрасте до 1 года (т. е. следующего поколения матерей) насчитывалось 7 тысяч. В 2015 году, который стал лучшим по рождаемости в послекризисную эпоху (22 тысячи детей), 30-летних женщин в стране было 28 тысяч.