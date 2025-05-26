Электричка - каждые 15 минут: с 31 мая - летнее расписание поездов

С 31 мая вступает в силу летнее расписание движения поездов. В нем предусмотрены несколько изменений на Тукумской и Сигулдской линиях. Также расписание будет дополнено рейсами в направлении Юрмалы и Саулкрасты.

С 31 мая вступает в силу летнее расписание движения поездов. В нем предусмотрены несколько изменений в исполнении рейсов по Тукумской и Сигулдской линиям. Также расписание будет дополнено рейсами в направлении Юрмалы и Саулкрасты. Расписание движения поездов будет дополнено десятью рейсами на маршруте Рига–Царникава–Рига, кроме того, ежедневно будут выполняться четыре дополнительных рейса в выходные дни.

Чтобы сделать поездки еще проще, на Юрмальском направлении будет введен график движения с интервалом 15 минут. Это позволит пассажирам легче планировать повседневные дела и стимулирует более спонтанные поездки на поезде. На маршруте Рига–Дубулты–Рига в будние дни расписание будет дополнено 12-ю рейсами, а в выходные – 22-мя рейсами.

Учитывая предложения пассажиров, в расписание движения поездов на нескольких рейсах добавлены дополнительные остановки.

Для отдельных поездов на Тукумской железнодорожной линии предусмотрена дополнительная остановка на станции «Depo», а экспресс-электропоезда Рига–Тукумс II и Тукумс II–Рига будут останавливаться на станции «Zolitūde». В расписания движения нескольких поездов маршрутов Сигулдской, Валмиерской и Валгской линий будет включена остановка «Krievupe». У поезда №834 Рига–Сигулда, курсирующего по пятницам, в выходные и праздничные дни, в расписание добавлены остановки «Čiekurkalns» и «Krievupe». У поезда №871 Валга–Рига, курсирующего по пятницам, в выходные и праздничные дни, в расписание добавлены остановки «Egļupe», «Vangaži» и «Garkalne», а остановка на станции «Āraiši» отменена. Также поезд №874 больше не будет останавливаться на станции «Ieriķi».