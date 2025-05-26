«Не хватает только природы»: латышка, которая 20 лет живет в Ирландии, объяснила, почему никогда не вернется

"В этот день ровно 20 лет назад я прилетела в Ирландию с трехмесячным Кристианом", — так начинает свой рассказ в социальной сети Facebook Кетия Сеглиня. Ее публикация уже набрала более тысячи лайков, а в комментариях обсуждается тема любви к родине, и появляются множество историй с похожим опытом, пишет Otkrito.lv.

Кетия поехала в Ирландию с намерением "немного пожить, поработать, а потом вернуться в свою страну, когда сын пойдет в школу". Но судьба распорядилась иначе. "И, может быть, так даже лучше", — признается она. "Я не жалуюсь. Скучаю по латвийской природе — наверное, это единственное, чего мне не хватает. Я тоскую по деревенской тишине Латвии, я — деревенская девчонка, но, может, однажды найду такое место и здесь, в Ирландии", — размышляет Кетия.

В разговоре с порталом Jauns.lv женщина подтверждает, что "в Латвию точно не вернется": "Сын получает профессию, дочь — в основной школе. Английский язык у нас сильнее, чем латышский. И возвращаться, по сути, некуда… Мы с сожителем оба без родителей, и ничего дельного у нас в Латвии не было. Снимали небольшую квартирку в деревне. И был садовый трактор, который я продала, чтобы купить билеты нам с сыном. И я действительно не скучаю по жизни в Латвии — мне не хватает только природы".

На вопрос о том, чем она занимается в Ирландии, Кетия, ранее проживавшая в под Вентспилсом, говорит: "Вот уже девять лет я веду свой онлайн-бизнес, занимаюсь рукоделием. До этого работала в гостинице, в прачечной. После рождения дочери я сама себе начальник. Пока не планирую возвращаться к найму, но, возможно, вернусь, когда дочь станет более самостоятельной или когда смогу совмещать работу с ее школьным расписанием. Возможно, не придется — все зависит от моего магазинчика".

В комментариях многие поддерживают решение Кетии остаться за границей, но находятся и те, кто утверждает: "Лучше, чем дома, нигде нет". Пользователь Evelyn Dombrovska пишет: "Хороший рассказ, чтобы понять ритм жизни в Ирландии. Но все эти истории заставляют меня думать о латышах. Латышах, которые уезжают, но все еще говорят о доме. Для кого эта страна имела значение — это было еще до прабабушек, когда боролись за родину, и эти слова что-то значили. А теперь — те, для кого "дом" не просто сентиментальное слово издалека, — те не уехали. А те, кто уехал, только красиво говорят. Как пустая бочка, которая громко гремит".

О любви к родине высказывается и автор под именем Deglava Autocentrs: "Свободный человек — свободен в своем выборе… Только жаль, что латыш покидает свою родину, за которую его предки проливали кровь, а на его месте пускают корни люди других стран с принесенной ими культурой и привычками, которые латышу чужды…"

Кетию поддерживает Сигне Хушек: "Я тебя прекрасно понимаю… Я уже больше десяти лет живу в Словакии из-за брака. Здесь другой ритм, другое отношение и возможности побаловать своих любимых… Сердце — в Латвии, каждое лето хотя бы месяц проводим у семьи, специфика работы позволяет работать онлайн оттуда, и в целом такая модель дает больше возможностей в разных сферах жизни…"

Баиба Зиберга пишет: "В июле уже будет 22 года, как я живу в Ирландии. Дети родились и растут здесь, и это уже давно мой дом. Я тоже очень привыкла к этой ирландской культуре и ритму, и, в конце концов, мои дети — ирландцы. Мы там, где нам суждено быть". Комментарий Илзе Пиндре: "Я в Ирландии уже 25 лет… здесь мои дети и внуки… но когда-нибудь я все же вернусь в свой дом в Латвии". Эрик Пудулис хвалит выбор Кетии: "И все же вы — счастливы. Потому что у нас осталось одно только название. Вы сделал умный выбор тогда и сейчас!" Вия Лауберте отмечает очевидное: множество латышей уезжают — навсегда.