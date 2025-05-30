За неделю до выборов Рижская дума увеличила пособия новорожденным

Рижская дума, которая в пятницу собралась, возможно, на последнее заседание в этом созыве, приняла решение об увеличении пособия новорожденным.

Увеличение пособия предусматривают принятые думой поправки к обязательным правилам самоуправления "О пособиях по добровольной инициативе в Рижском самоуправлении".

Поправки к правилам предусматривают с 1 июля увеличение пособий на новорожденных близнецов и тройняшек. Пособие за близнецов составит 4500 евро, а если в семье в общей сложности трое и более детей, то пособие за близнецов составит 6000 евро.

Если в семье родится тройня или больше детей сразу, размер пособия составит 7500 евро. Если же дети родились раньше, чем на 32-й неделе беременности, дополнительно будет выплачено 1500 евро.

А с 1 января следующего года в случае одного новорожденного размер пособия будет увеличен до 450 евро вместо прежних 150 евро.

На увеличение пособий потребуется в общей сложности 1,713 млн. евро.