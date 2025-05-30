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За неделю до выборов Рижская дума увеличила пособия новорожденным 6 730

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
За неделю до выборов Рижская дума увеличила пособия новорожденным
ФОТО: LETA

Рижская дума, которая в пятницу собралась, возможно, на последнее заседание в этом созыве, приняла решение об увеличении пособия новорожденным.

Увеличение пособия предусматривают принятые думой поправки к обязательным правилам самоуправления "О пособиях по добровольной инициативе в Рижском самоуправлении".

Поправки к правилам предусматривают с 1 июля увеличение пособий на новорожденных близнецов и тройняшек. Пособие за близнецов составит 4500 евро, а если в семье в общей сложности трое и более детей, то пособие за близнецов составит 6000 евро.

Если в семье родится тройня или больше детей сразу, размер пособия составит 7500 евро. Если же дети родились раньше, чем на 32-й неделе беременности, дополнительно будет выплачено 1500 евро.

А с 1 января следующего года в случае одного новорожденного размер пособия будет увеличен до 450 евро вместо прежних 150 евро.

На увеличение пособий потребуется в общей сложности 1,713 млн. евро.

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#демография #рижская дума #детские пособия
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(6)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го мая

    Дадада 🙄 В каугури тоже "внезапно" перед выборами, начали ремонтировать внутри домовые дворы и асфальтик местами латать..До выборов это нельзя было никак. А сейчас аж обрыдатццо о заботе проявленной. Ну хоть ремонтируют качественно. На пару метров в глубь снимают старьё и ложат нормально щебень и песок, как основу. Но всё это так всрато и показушно, что аж блеваткидат. Если бы не выборы...А почему бы не до них?

    19
    1
  • З
    Злой
    30-го мая

    Пофиг, я проголосую против латышских партий!

    17
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Злой
    30-го мая

    Дражайший, не путай выборы в самоуправление и сейм. От этих, что на самоуправлении, ничерта в политоте глобальной не зависит. Тут нормального завхоза надо выбирать, который думает как кучу говн разгрести на местности, а не об отношении трампа с гейропкой думающего.

    4
    1
  • З
    Злой
    Злой
    30-го мая

    Это было так раньше, в 2001 году у власти в Риге были НО, Биркс такой, всё было ухоженно, в порядке, образование на всех языках, никаких сносов и ругани между народами, но сегодня это .....не буду называть кто у власти

    9
    0
  • З
    Злой
    Злой
    30-го мая

    тогда было время хозяйственников, сейчас всё, время другое, я, моя семья, родные и близкие ВСЕГДА будем на всех выборах голосовать против латышских партий, из поколения в поколение!

    8
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Злой
    30-го мая

    Так этож всеевропейски тренд. И эта петушня ему следует. Иначе на прокорм не подадут. Тем более образование, это не от самоуправления, а от дегенератов в сейме.

    9
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