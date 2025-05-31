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«Зачем нам танки, если Латвию защищать будет некому?»: экс-глава Минздрава о финансировании медицины 1 1108

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
Latvijas Avīze
«Зачем нам танки, если Латвию защищать будет некому?»: экс-глава Минздрава о финансировании медицины

В программе телеканала TV24 Preses klubs экс-глава Минздрава Илзе Винькеле речь шла о бюджете здравоохранения и о доступности новых инновационных лекарств для пациентов в Латвии.

Экс-глава Минздрава Илзе Винькеле, которая теперь возглавляет отдел безопасности лекарств в Государственном агентстве лекарств, высказала свое мнение весьма эмоционально: "Давайте посмотрим, что теперь происходит с обороной? 5% - все! Брать заем? Будем брать! Это мы сделаем, да! Потому что безопасность. Я очень извиняюсь, здоровье - это точно такая же безопасность. Зачем нам будут нужны эти танки, если не будет людей, которые пойдут защищать Латвию? В моей голове это не является дилеммой яйца и курицы. Но какова аргументация? Да, война и все такое, но аргументация такова - от нас требуют стратегические партнеры. От нас Трамп требует, что нам в НАТО надо до 5% от ВВП выделить на оборону".

А вот с финансированием медицины дело обстоит иначе: "А в медицине-то от нас Трамп не требует! В медицине от нас требует наше население. Мы требуем - те люди, которые здесь не получают этого лечения, стоят в очередях, а сталкиваясь с болезнью, вынуждены эти катастрофические расходы покрывать из собственного кармана. Я извиняюсь, немного эмоционально... Но это из-за того, что здравоохранение и на политическом уровне воспринимается как такое дикое животное, которое само себя прокормит. Не дадут? Пойдет в лес и нарвет чего-нибудь.." Так прокомментировала Винькеле в эфире вопрос о доступности новых лекарств, в котором мы "хронически отстаем" от Литвы и Эстонии.

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#медицина #финансирование
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Оставить комментарий

(1)
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    Aleks
    31-го мая

    На военке неплохо кто то зарабатывает-прекрасный бизнес,а если он ещё финансируется из бюджета,то вообще Лафа. О какой защите Латвии может идти речь и от кого?! Шведы передумают и леса придут отбирать?)) А население и так уже основательно зачистили 30 лет,ведь во всех войнах главное что-это территория,которая чем то обладает.Чем обладает Латвия ?Парой-тройкой тонн мяса в Сейме? Понимаю,Украина.Там олигархам есть что делить,а здесь?! Даже если стоять с табличкой,,Ну возьмите меня,то надо будет неплохо проплатить,чтобы забрали.((

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