Проведение учений Земессардзе в крупных городах и на улицах часто вызывает агрессивную реакцию именно со стороны русскоязычного населения. Таким наблюдением во время эфира передачи "Kārtības rullis" на телеканале TV24 поделился латвийский актёр, режиссёр и земессаргс Интарс Решетинс-Петерсонс.

«Когда Земессардзе проводит учения в больших городах, в том числе с заданиями по патрулированию улиц, именно русскоязычные проявляют особенно агрессивное поведение», — отметил он.

Решетинс-Петерсонс рассказал, что сам столкнулся с грубостью и враждебностью: «Эта часть общества не просто выражает недовольство, но и не стесняется обращаться к участникам учений с нецензурной бранью и угрозами. Например: "Вот увидите, Путин придёт — и вас всех выкурит!" Это всё — витает в воздухе».

Он выразил тревогу по поводу раскола в обществе и наличия так называемой "пятой колонны". Вспоминая события последних лет, он подчеркнул, что хотя внешние символы, такие как памятники, были демонтированы, само внутреннее противостояние никуда не исчезло.

«Гнойник выдавили, столб повалили, и, конечно, мы, латыши, испытали какое-то удовлетворение. Но "пятая колонна" ведь никуда не делась. Она рядом, среди нас», — сказал он с сожалением.

По мнению Решетинса-Петерсонса, подобная атмосфера говорит о глубоких проблемах со сплочённостью общества и лояльностью отдельных групп населения к государству.