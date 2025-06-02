Свежая статистика: за прошлый год нас стало еще меньше

В начале этого года в Латвии проживало 1,857 миллиона человек — на 1% или 18 400 меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет ЛЕТА.

Из-за превышения смертности над рождаемостью — то есть вследствие отрицательного естественного прироста — численность населения сократилась на 0,7% или 13 800 человек. Из-за отрицательного миграционного баланса — когда число выехавших превышает число въехавших — снижение составило 0,3% или 4600 человек.

Возраст

По данным ЦСУ, в начале 2025 года 63% жителей Латвии находились в трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет), что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в начале 2024 года. Доля людей старше 65 лет составила 21,9% — на 0,5 процентного пункта больше, а детей в возрасте до 14 лет было 15,1% — на 0,3 процентного пункта меньше.

Средний возраст жителей Латвии составил 43,5 года — от 42,7 года в Рижском регионе до 45,9 года в Латгале.

Приехали=уехали

В 2024 году в Латвию въехали 13 700 человек — на 4,8% или 694 меньше, чем в 2023 году. Из стран Европейского союза прибыло 3900 человек (28,3% от общего числа иммигрантов), из стран-кандидатов ЕС — 2900 (20,9%), из которых 2700 — из Украины.

Из Великобритании прибыли 2800 человек (20,7%), из стран СНГ — почти 3000 (21,6%), что на 17,5% меньше, чем в 2023 году. В частности, из России приехали 2100 человек — 15,5% от всех иммигрантов.

В прошлом году из Латвии выехали 18 300 человек — на 3,8% или 670 больше, чем в 2023 году. Из них 5056 (27,6%) были беженцы от войны в Украине.

В страны ЕС в 2024 году уехали 8600 человек (47,1% от всех уехавших) — на 16,3% больше, чем годом ранее. В страны-кандидаты ЕС выехали 5200 человек (28,2%) — на 11,7% меньше.

В то же время выросла эмиграция в страны СНГ: в 2024 году туда уехали 498 человек — на 126 человек или 33,9% больше.

Среди отдельных стран наибольшее число эмигрантов направилось в Германию — 2200 человек.

По данным, на начало 2025 года в Латвии проживало почти 17 000 беженцев от войны в Украине, в то время как в начале 2024 года их было 25 700.

В 2024 году почти 10 000 иммигрантов (72,9%) были ремигранты — граждане и неграждане Латвии, а также лица с другим гражданством, но родившиеся в Латвии. По сравнению с 2023 годом, число ремигрантов сократилось почти на тысячу, а их доля среди всех иммигрантов снизилась на 3,3 процентного пункта.

Детский вопрос

В прошлом году в Латвии родились 12 887 детей — на 1603 или 11,1% меньше, чем в 2023 году.

Средний возраст матери при рождении первого ребёнка в 2024 году составлял 28,1 года, а средний возраст матери новорождённого — 30,4 года. По данным ЦСУ, такие же тенденции наблюдаются и в среднем по ЕС.

Самая высокая доля детей и подростков зафиксирована в Рижском регионе — 15,7%. В других регионах она колебалась от 15,4% в Земгале до 12,7% в Латгале. В государственных городах — от 17,1% в Елгаве до 13,6% в Даугавпилсе. Самым «молодым» по возрасту населения оказался Марупский край — 25,2% жителей там были младше 14 лет. В Краславском и Аугшдаугавском краях этот показатель составил 9,8% и 10,9% соответственно.

Доля населения в возрасте 15–64 лет колебалась от 63,3% в Риге до 62,4% в Курземском регионе. В государственных городах — от 63,2% в Риге до 61,1% в Огре и Вентспилсе. Самый низкий показатель был в Валкском крае — 58,7%, а самый высокий — в Резекненском крае — 65,7%.

Пенсионеры

Среди регионов Латвии больше всего пожилых людей было в Латгальском — 24,4%, а меньше всего — в Рижском (20,9%). В государственных городах самая высокая доля пожилых — в Вентспилсе (24,9%) и Даугавпилсе (24,8%), самая низкая — в Елгаве (20,4%). Наибольшая доля людей старше 65 лет — в Краславском (27,3%) и Валкском (26,8%) краях, наименьшая — в Марупском (10,8%).

По данным ЦСУ, в 2024 году сократилась смертность — умерли 26 661 человек, что на 1370 или 4,9% меньше, чем в 2023 году, и на 22,9% меньше, чем в 2021 году, когда умерло 34 600 человек.

Национальный вопрос и гражданство

В начале 2025 года латыши составляли 63,7% населения страны — на 0,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля других крупнейших этнических групп Латвии уменьшилась: русских — на 0,2 процентного пункта, украинцев — на 0,1 процентного пункта.

Среди всех жителей страны 88,6% родились в Латвии, 11,4% — за рубежом. Из них 1,1% родились в странах ЕС, 5% — в России, 2,3% — в Украине, 1,8% — в Беларуси. Среди детей до 17 лет 95,2% родились в Латвии, по 1,4% — в Великобритании и Украине, по 0,3% — в Ирландии и России.

Доля граждан Латвии составила 87,8% — на 0,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. Неграждан — 8,9% (на 0,3 процентного пункта меньше), граждан других стран — 3,2%, из них 28,2% — украинские беженцы.

Село vs. город

В 2024 году в Латвии проживали 1,294 миллиона горожан (69,7%) и 563 000 сельских жителей (30,3%). В Рижском регионе проживало 45,6% населения страны, в самой столице — 592 000 человек, или 31,9% от общего числа и 45,7% от всех городских жителей.

В 2024 году в Латгале проживало 239 200 человек — на 1,7% или 4200 меньше, чем годом ранее, в Курземе — 274 700, в Земгале — 221 900 (на 1,2% или соответственно 3400 и 2600 меньше), в Видземе — 274 000 (на 1,1% или почти 3000 меньше), а в Рижском регионе — 847 200 (на 0,6% или 5200 меньше, чем в 2023 году).

Самыми крупными по численности населения краями были Огрский (57 600 человек) и Валмиерский (50 600). Среди краёв, не включающих государственные города, больше всего жителей было в Тукумском (43 400), Цесисском (41 300) и Баускском (40 500). Меньше всего — в Вараклянском (2800) и Валкском (7600) краях.

В 2024 году численность населения увеличилась в четырёх краях Рижского региона — Марупском, Адажском, Ропажском и Саласпилсском, а также в одном крае Видземе — Саулкрастском. Самый значительный прирост был в Марупском крае — на 1,5% или 563 человека. Во всех этих краях, а также в Валкском, Олайнском и Южнокурземском краях, миграционный баланс был положительным.

Положительный естественный прирост наблюдался в Марупском, Ропажском, Кекавском и Адажском краях. В прошлом году население увеличилось в Юрмале — на 1,3% или 680 человек, а в остальных государственных городах сократилось: в Вентспилсе — на 1,6% или 524 человека, в Екабпилсе — на 1,3% или 277, в Риге — на 1,2% или 6900, в Даугавпилсе — на 1% или 819, в Резекне — на 1% или 274, в Лиепае — на 1% или 683, в Огре — на 0,9% или 214, в Валмиере — на 0,8% или 175, в Елгаве — на 0,7% или 387. Во всех государственных городах зафиксирован отрицательный естественный прирост. Число въехавших превысило число уехавших только в Юрмале и Резекне.