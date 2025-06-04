Кому при капитализме жить хорошо: Рига и Вильнюс померились размерами и качеством жизни

Жаркие дискуссии в интернетах и не только там вызвало недавнее заявление литовского экономиста о том, что Вильнюс положил Ригу на обе лопатки. И по размерам теперь литовская столица больше, и денег там куры не клюют, и качество жизни такое, что завидует даже Париж. Так ли это на самом деле?

Литве ЕС не ровня

На протяжении столетий Рига, без всяких сомнений, была главным городом региона – не только по размерам, но и по сути: по уровню развития, по масштабу происходящих событий, по обороту средств и так далее. Но в последние годы литовской столице неймется – она решила оспорить пальму первенства.

Как написал недавно в социальных сетях литовский экономист Жигимантас Маурицас, Вильнюс стал не только самым богатым городом в странах Балтии, но и первым обошел средний показатель роста по Евросоюзу. То есть не только Ригу заткнула за пояс великая литовская столица, но и всю Европу.

Как утверждает Маурицас, ВВП на одного жителя в 2024 году был в Вильнюсе на 9% выше, чем в Таллине, на 36% больше, чем в Риге, и на 5% больше, чем в среднем по ЕС. При этом еще десять лет назад Таллин был на 25% богаче Вильнюса, а ВВП на одного жителя Риги был таким же, как в Вильнюсе.

Размер имеет значение?

Вильнюс обошел Ригу и по численности населения, утверждает экономист. «За последние пять лет численность населения Вильнюса выросла с 798 до 868 тысяч человек (+70 тысяч). В Риге, напротив, она сократилась с 898 до 860 тысяч (-38 тысяч), тогда как в Таллине население увеличилось с 599 до 646 тысяч (+47 тысяч)», – пишет он.

Здесь, конечно, речь идет не о численности населения городов в их пределах, а о так называемых метрополиях, куда включают окрестности крупных городов, которые по сути являются экономически интегрированными в их жизнь. Почему-то литовец об этом не сообщает, вводя в заблуждение широкую публику, которая думает, что речь идет о численности населения в пределах административных границ.

Но, конечно, сама постановка вопроса таким образом – чем больше, тем лучше – странная. Разве в предыдущие столетия жители Вильнюса страдали от того, что их город меньше Риги? Ну и Рига тоже не пуп земли. Но разве рижане, вставая утром, сразу начинают переживать, что существует, например, город Токио, где обитает 37 млн человек?

Большие размеры, конечно, дают определенные преимущества, но несут и многие риски, а также ряд неудобств для самих жителей таких городов. К тому же, если верить Жигимантасу Маурицасу, Вильнюс больше Риги лишь на восемь тысяч человек. Разве тут есть вообще повод о чем-то говорить? Пересчитайте еще раз, может окажется больше на сто человек, или меньше на двести. В чем разница?

Рижанам сказали подождать

Интересно, что у рижского руководства несколько иные цифры. «Я не согласен с утверждением, что Рига проигрывает Вильнюсу. Да, есть административные границы, но если говорить о метрополии в целом – у нас более 900 тысяч жителей, мы почти достигаем миллиона. Это гораздо больше, чем у Вильнюса или Таллина», – заявил мэр Риги Вилнис Кирсис, комментируя соревнование двух столиц.

По мнению нашего мэра, для инвесторов важна не формальная граница города, а вся территория, где можно вести бизнес и нанимать людей. Нельзя с ним не согласиться. Ну а что с местным бизнесом, который в отдельных районах города, что видно невооруженным глазом, чувствует себя не очень хорошо?

Здесь градоначальник уверят, что все будет прекрасно. По его словам, в среднем 70% площадей в историческом центре заняты, а на некоторых улицах – даже до 90%. Внедрен ряд инструментов, которые помогут предпринимателям быстрее открывать бизнес на первых этажах. Дескать, надо только немного подождать, и все будет хорошо.

Ждать, однако, времени у Кирсиса нет. Выборы в самоуправления пройдут в Латвии совсем скоро. Посмотрим, какую оценку выставят жители столицы господину бургомистру и его команде.

Мы за них рады

А еще литовский экономист утверждает, что Вильнюс стал не только богаче, но и более комфортным городом для жизни. «Согласно исследованию качества жизни в европейских городах за 2023 год, качество жизни в Вильнюсе стремительно улучшается, и на сегодняшний день оно является одним из лучших в ЕС. Вильнюс уступает лишь Стокгольму, Копенгагену, Осло и Люксембургу. Город высоко оценивается за хорошее качество воздуха, относительно низкий уровень шума, низкий уровень преступности, ухоженные общественные пространства и парки, а также активную культурную жизнь. В то же время наихудшими по качеству жизни названы Афины, Рим, Рига, София и Париж», – сообщает г-н Маурицас.

Как-то не заметно существенного оттока населения из Парижа и Рима в Вильнюс, равно как и из Риги, но может мы что-то упустили? Исследование, на которое ссылается экономист, мы нашли. Однако в нем нет объективных параметров, эта работа построена на опросах населения. То есть жители Вильнюса считают, что качество жизни в их городе прекрасное. Лучше, чем в Париже. Мы очень рады за патриотизм населения литовской столицы. А вот парижане и римляне недовольны. Возможно, тем, что у них в метро грязно. То, что в Вильнюсе метро нет вообще, такое исследование выносит за скобки.

Помнится, как-то попалось на глаза исследование о качестве дорог в разных странах мира. Согласно этому исследованию, в некой бедной африканской стране население поставило свои дорогам оценку в девять баллов, а население Франции – в восемь. Оказалось, что в этой африканской стране недавно впервые заасфальтировали одно шоссе. Местные в полном восторге. А француз, добираясь до работы, подскочил на кочке где-нибудь в своем пригороде. Какой ужас! То, что во Франции тысячи километров современнейших скоростных шоссе, которые круглосуточно поддерживаются в идеальном состоянии, это исследование как бы и не учитывает.

Всяк литовец свое болото хвалит

К чему мы клоним? А к тому, что если кто-то утверждает, что его болото самое лучшее – то мы имеем право в этом усомниться. Так как для того, чтобы доказать истинное качество болота, все же необходимы более объективные параметры, чем мнение его жителей.

Кстати, приведенное литовским экономистом исследование весьма объемное. Рига в нем особо не отличилась. Например, в латвийской столице отмечено одно из самых низких в Европе число людей, которые чувствуют себя одиноко – вместе с тем же Вильнюсом и городом Клуж-Напока в Румынии. Великолепное достижение, но нам, как тому французу, отчего-то большой радости данное знание не приносит.

По остальным статьям этого исследования Рига, как правило, где-то посередке между изученными городами Европы, то есть ходим в середнячках. Как и обычно.