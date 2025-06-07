Baltijas balss logotype

В Музее под открытым небом сегодня ежегодная «народная» ярмарка; будет дополнительный транспорт 0 721

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
В Музее под открытым небом сегодня ежегодная «народная» ярмарка; будет дополнительный транспорт
ФОТО: LETA

Сегодня и завтра в Латвийском этнографическом музее под открытым небом состоится 53-я Ярмарка народных прикладных ремёсел, сообщили агентству LETA представители музея.

На ярмарке свою продукцию предложат более 530 мастеров из Латвии: ремесленников, производителей продуктов питания и косметики. В программе также выступления с танцами, песнями, театральными постановками и демонстрациями различных ремёсел. В этом году особое внимание будет уделено кузнечному делу.

Более 530 мастеров из всех регионов Латвии представят керамические и плетёные изделия, деревянные предметы, изготовленные традиционными методами, изделия из кожи, металлические кованые предметы, сотканные ткачами скатерти, полотенца, платки и одеяла, вязаные и крючком связанные вещи, одежду, натуральную косметику и банные принадлежности, а также игрушки, свечи, изделия из стекла. Также можно будет приобрести всевозможную выпечку и консервацию ручного производства.

На ярмарке не только можно будет приобрести изделия народных ремёсел, но и поучаствовать в мастер-классах. Желающие смогут попробовать себя в гончарном деле, прядении шерсти, изготовлении подвесок, резьбе ложек, ткачестве поясов, кружевоплетении.

На лужайке у озера оба дня будут весёлые мероприятия, загадки и викторины. Сегодня выступят ансамбль народного танца "Dancītis", этно-группа "Zeidi", Рижский клуб танцев, фольклорная группа "Skandinieki" и фольклорная группа из Сигулды "Senleja", а в воскресенье — ансамбль "Kociņu kapela", музыкальное объединение "Svētki", музыканты из Хагенскална и Тейки и этногруппа "Ogas".

Во дворе рыбацкой усадьбы из Курземе в оба дня будет работать клуб традиций Руцавы — будет взбиваться белое масло, демонстрироваться вязание рукавиц, шалей и жакетов по-руцавски, можно будет сфотографироваться в Руцавском народном костюме и приобрести книги о Руцаве.

На сцене у Западных ворот сегодня в 11:00 и 14:00 можно будет посмотреть постановку пьесы Рудольфа Блауманиса "Воры" в исполнении любительского театра "Vinda" из Скулте, а в воскресенье в это же время — спектакль Народного театра Баложи "Дни портных в Силмачах".

В выставочном зале музея будет представлена выставка деревянной скульптуры Яниса Жимантса "Другие птицы".

Латвийский этнографический музей под открытым небом — один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Его площадь составляет 87 гектаров, на территории расположено 114 памятников архитектуры из всех регионов Латвии. Музей ведёт работу по комплектованию и хранению фондов, образовательную, исследовательскую и реставрационную деятельность. В 2024 году музей отметил своё 100-летие. У музея есть две выездные экспозиции в естественной среде — музей "Vēveri" в волости Вецпиебалга и рыбацкая усадьба "Vītolnieki" на побережье моря в Руцавской волости.

Дополнительный транспорт

Сегодня и завтра во время ярмарки в Латвийском этнографическом музее под открытым небом будет организовано дополнительное движение общественного транспорта, сообщили агентству LETA в предприятии "Rīgas satiksme".

В оба дня мероприятия с примерно 8:00 до 17:00 будут организованы дополнительные рейсы 31-го троллейбуса.

Также, для повышения регулярности движения транспорта из Юглы, с 9:30 до 17:00 будет курсировать дополнительный автобусный маршрут "Brīvdabas muzejs – Jugla", с интервалом движения каждые 30 минут.

В направлении от Юглы автобусы будут двигаться от диспетчерского пункта "Jugla" по улицам Мурьяню, Силциема и Бривибас гатве до остановки "Brīvdabas muzejs".

В направлении на Юглу автобусы будут двигаться от остановки "Brīvdabas muzejs" по Бривибас гатве, развернутся на Бергском путепроводе и поедут обратно по Бривибас гатве, Силциема и Мурьяню до диспетчерского пункта "Jugla".

Читайте нас также:
#рига #культура
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 288
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 754
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1385
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2537

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 6
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 12
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 20
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 27
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 190
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 6
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео