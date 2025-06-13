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8000 человек скоро получат письма от ЦСУ 1 2752

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
8000 человек скоро получат письма от ЦСУ
ФОТО: Unsplash

Центральное статистическое управление (ЦСУ) сегодня начинает опрос "Качество жизни в городах", чтобы выяснить мнение жителей латвийских государственных городов об условиях жизни, работе самоуправлений, доступности и качестве общественных услуг, занятости, образовании, привычках передвижения, окружающей среде и жизни в целом, сообщает ЛЕТА.

Опрос продлится с пятницы до 30 сентября и охватит около 8000 домохозяйств в девяти городах Латвии: Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне, Валмиере и Вентспилсе.

Рига в опрос не включена, поскольку данные о столице этой осенью будет собирать статистическое управление ЕС — Eurostat.

Опрос "Качество жизни в городах" пройдёт в два этапа. В первом этапе (до 30 июня) жители, попавшие в выборку, получат приглашение по э-адресу, электронной почте или в почтовый ящик и смогут заполнить анкету онлайн на сайте e.csp.gov.lv, используя интернет-банк, Smart-ID, e-подпись или eID-карту.

Консультации по заполнению онлайн-анкеты доступны до 30 июня в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по бесплатному телефону 80008811 или по электронной почте dzkp@csp.gov.lv.

Во втором этапе, с 1 июля по 30 сентября, для тех, кто не заполнил анкету онлайн, будут проводиться телефонные и очные интервью. Проверить личность интервьюера можно на сайте ЦСУ или по вышеуказанному телефону.

Информация будет использоваться только в обобщённом виде, и ЦСУ гарантирует конфиденциальность данных. Результаты будут опубликованы в марте 2026 года на статистическом портале, где уже доступны данные опросов 2017 и 2022 годов.

Согласно опросу 2022 года, удовлетворённость жизнью во всех городах государственного значения Латвии возросла по сравнению с 2017 годом — особенно в Даугавпилсе и Резекне, а наименьший прирост был в Елгаве.

Почти все жители крупных городов в 2022 году были довольны жизнью в своём городе: наименьшая доля — в Елгаве (93,2%) и Екабпилсе (93,6%), самая высокая — в Юрмале (99,3%), Валмиере (99,3%) и Лиепае (99%).

В 2022 году удовлетворённость работой самоуправлений была самой высокой в Юрмале (68,6%) и Валмиере (64,8%), самой низкой — в Огрe (40%) и Екабпилсе (41%).

Удовлетворённость зелёными зонами (парками и садами) особенно выросла в Юрмале — на 10,9 процентных пункта по сравнению с 2017 годом.

Наиболее популярный способ передвижения — личный автомобиль: в Вентспилсе (64,8%), Огре (64,2%) и Елгаве (63,9%). Меньше половины жителей Лиепаи и Даугавпилса ежедневно пользуются автомобилем. Общественным транспортом чаще всего пользуются в Лиепае (39,6%), реже всего — в Огре (17,6%). Пешком чаще всего ходят в Резекне (74,7%), на велосипеде — в Лиепае (18,4%).

Самая высокая удовлетворённость общественным транспортом — в Лиепае (81,8%) и Даугавпилсе (80,9%), самая низкая — в Екабпилсе (53,4%) и Огре (40%).

Чувство безопасности ночью на улицах — самое высокое в Лиепае (80,7%) и Валмиере (78,7%), самое низкое — в Екабпилсе (41%).

Доля жителей, считающих, что найти работу в городе легко, увеличилась: особенно в Даугавпилсе (на 30,1%) и Вентспилсе (на 26,8%).

Также выросла доля тех, кто считает, что можно найти жильё по приемлемой цене — в Даугавпилсе (43%), Огре (19,5%) и Вентспилсе (19,3%). Снижение показателя наблюдалось в Екабпилсе (на 16,7%), Резекне (на 12,7%) и Елгаве (на 7,6%) — до 11,6% в 2022 году.

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Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tchist
    13-го июня

    Интересно, какой комсомолец занимался сбором этих данных?

    24
    3

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