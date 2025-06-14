Народ требует пересадить депутатов на общественный транспорт — собрано почти 25 000 подписей

На платформе гражданских инициатив ManaBalss.lv продолжается сбор подписей за предложение заменить транспортные компенсации депутатам Сейма Латвии на проездные билеты на общественный транспорт.

На сегодняшний день инициативу поддержали уже 24 980 человек, и она остаётся активной.

Cбор подписей ведется с 13 октября 2020 года. Инициатива называется «о замене компенсации за проезд депутатов Сейма на проездные билеты на общественный транспорт».

Предложение направлено на сокращение нецелесообразных компенсаций, которые, как считают авторы инициативы, не стимулируют депутатов использовать экологически чистые и доступные средства передвижения, такие как общественный транспорт.

«В среднем за первые 8 месяцев 2020 года членам Сейма выплачивалось 9968 евро в месяц в виде транспортных пособий. Самое высокое ежемесячное пособие для члена Сейма в этом году составило 732,20 евро в феврале,» — говорится в описании инициативы. Можно предположить, что в 2025 году цифры заметно увеличились.

Издание NRA.LV обратило внимание, что в социальных сетях, в частности на платформе X (бывший Twitter), пользователи, включая активиста Kaspars Zn., напомнили об инициативе и призвали продвигать её дальше.