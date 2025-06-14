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Народ требует пересадить депутатов на общественный транспорт — собрано почти 25 000 подписей 4 626

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2025
mixnews.lv
Народ требует пересадить депутатов на общественный транспорт — собрано почти 25 000 подписей

На платформе гражданских инициатив ManaBalss.lv продолжается сбор подписей за предложение заменить транспортные компенсации депутатам Сейма Латвии на проездные билеты на общественный транспорт.

На сегодняшний день инициативу поддержали уже 24 980 человек, и она остаётся активной.

Cбор подписей ведется с 13 октября 2020 года. Инициатива называется «о замене компенсации за проезд депутатов Сейма на проездные билеты на общественный транспорт».

Предложение направлено на сокращение нецелесообразных компенсаций, которые, как считают авторы инициативы, не стимулируют депутатов использовать экологически чистые и доступные средства передвижения, такие как общественный транспорт.

«В среднем за первые 8 месяцев 2020 года членам Сейма выплачивалось 9968 евро в месяц в виде транспортных пособий. Самое высокое ежемесячное пособие для члена Сейма в этом году составило 732,20 евро в феврале,» — говорится в описании инициативы. Можно предположить, что в 2025 году цифры заметно увеличились.

Издание NRA.LV обратило внимание, что в социальных сетях, в частности на платформе X (бывший Twitter), пользователи, включая активиста Kaspars Zn., напомнили об инициативе и призвали продвигать её дальше.

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#депутаты #компенсация
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(4)
  • 14-го июня

    Некоторых лучше пересадить на ишаков измазанных дерьмом !

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    2
  • ĻeC
    Ļesja Cjumane
    14-го июня

    Общественный транспорт очень хорошая идея. Или велосипеды. Кстати, мэр Лондона ездит на велосипеде.

    35
    1
  • JD
    Janis Dombris
    14-го июня

    Собрать могут хоть 100к голосов, никто не собирается рассматривать такие инициативы. Взрослые люди, а верят в сказки.

    39
    2
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Кстати,многим чиновникам даже платные закрытые автостоянки оплачиваются из госкармана ,что считается вполне нормальным,если все деньги ушли на приобретение дорогих джипов.😎

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