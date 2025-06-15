Но вот недолга: язык — есть, территория — тоже, а вот национальность юридически не существует.

Недовольны зажимом

Поводом для выступления латгальских общественников стали дебаты между кандидатами в самоуправление Резекне, этого "государственного города" (ранее — республиканского подчинения) с населением около 25 тысяч человек. Ведущий предвыборной передачи на общественном канале Гунтис Боярс задал кандидатам вопрос о популяризации латгальского языка. Но как только один из участников дискуссии начал как раз говорить по–латгальски, то модератор тут же оборвал спикера, предложив ему отвечать на латышском языке!

Между тем Volūda специально подготовила видеообращение для Латгальского регионального ТВ в связи с выборами. "Не были информированы, а также не получили обоснования, почему видео не было озвучено, — пожаловались общественники в Латгальскую подкомиссию Сейма. — Неофициально видели положение предвыборных дебатов Латвийского телевидения, в котором написано, что "дебаты проходят на латышском литературном языке", что находится в противоречии с определенном государством направлении о месте и звучании латгальского языка…"

Даже сотрудники Латгальского регионального телевидения пожаловались на высокомерие коллег из столичного LTV, которые "призывали интервьюируемых в Латгалии не говорить по–латгальски, к тому же заметили, что в новостных сюжетах сказанное говорящими на латгальском языке титрируется, создавая впечатление о латгальском языке как иностранном языке".

Пять латгальцев не обновлялись два года

Медийная представленность родного языка сужается как шагреневая кожа. В настоящее время на 1–й программе Латвийского радио по разу в неделю звучат 45–минутная (вместе с музыкой) латгальская передача Kolnasāta и 55–минутная Latgolys Stuņde (только при вещании на Латгалию). С позапрошлого года прекращено вещание 60–минутной (вместе с музыкой) программы PIci breinumi на канале LR5.

"К тому же, — отмечает латгальская общественность, — в интернет–музыкальном канале Pieci latgalieši музыка по–латгальски не обновляется по меньшей мере два года (мониторинг активистов общества в мае 2025 года), хотя также в отчетах общественного заказа и плане указано, что канал поддерживается (под чем, на наш взгляд, нужно понимать также обновление содержания)".

Самым популярным, можно сказать, народным, музыкальным эфиром Латвии остается LR2. Но согласно обобщенной статистике от музыкального редактора Роберта Буйвида, на канале музыка по–латгальски звучит в среднем только 10 минут в сутки — или три песни. Имеется передача Breivdīnuos iz Latgolu, но, по наблюдениям общественников, латгальский язык там не звучит вовсе — хотя в прошлом году был хотя бы джингл, музыкальная заставка.

Где же найти отдохновение в родной речи? "Сюжеты регионального телевидения, записи церемонии ежегодной премии года латгальской культуры Boņuks, а также отдельные спикеры в зависимости от темы в некоторых передачах, например Province", — перечисляют активисты. "Но в деятельности телевидения не наблюдается целенаправленная политика по звучанию латгальского языка в телевизионном эфире. Как видим во время предвыборных дебатов — LTV действовало именно противоположно, и звучание латгальского языка уменьшилось еще больше".

Карта владения латгальским языком. Пресс–фото.

Вполне себе литературный

Между тем литературная традиция латгальского языка начала развиваться еще в XVIII веке. Первая сохранившаяся книга — Evangelia toto anno ("Евангелия на целый год") вышла в 1753 году. Орфографическая система была произведена на основе орфографии польского языка и использовала латинский алфавит (на остальной территории будущей Латвии использовались орфография на основе немецкого языка и готический шрифт).

Многие латгальские книги XVIII–XIX веков были написаны иезуитами, приехавшими из Европы в Латгалию — северо–восточный оплот католицизма. В основном издавались книги религиозного содержания, католические календари и духовная поэзия.

После Польского восстания 1863 года в Северо–Западном крае Российской империи (куда входила Латгалия) с 1865 года было запрещено издание книг латинским шрифтом. Этот запрет коснулся и латгальского языка — и оставался в силе до 1904 года. В период запрета были доступны только нелегальные католические тексты и рукописные издания (например, календари крестьянина–самоучки Андривса Юрджса).

Исследователь латгальского языка и составитель компаративного "Санскрито–латгало–латышского словаря" Валериан Иванов утверждает, что запрет латиницы позволил сохранить аутентичность латгальского языка, не подвергшегося кампании создания "новоязов" в восточноевропейских странах, так же как победа Александра Невского в Ледовом побоище спасла латгалов от католической колонизации и позволила сохранить их язык в XIII–XIV веках.

Сэкономили на гласных

С 1904 года началось быстрое возрождение латгальской литературной традиции — появились газеты, книги и грамматики. При этом составлением книг занимались латыши, используя латышскую, а не латгальскую фонетику и морфологию. Для записи были взяты 9 гласных и 24 согласных, тогда как для полноценной записи требовалось 18 гласных и 35 согласных (включая мягкие) букв.

26–27 апреля (9–10 мая по новому стилю) 1917 года состоялся Конгресс латышей Латгалии, на котором было принято решение о воссоединении Латгалии с остальной Латвией, оговоривший в своей резолюции право языкового самоопределения.

В 1919 году в Социалистической Советской Республике Латвии, возглавляемой П. Стучкой, латгальский язык был провозглашен официальным на территории восточных уездов Латвии.

В 1934 году, после переворота Карлиса Улманиса, использование латгальского языка было фактически запрещено — на латышский язык перешли школы, прекратилось издание периодики (формально на нее требовалось разрешение полиции), латгальский язык исчез из театров. Попытки возрождать язык были в 1950–е годы при существовавшей краткое время Даугавпилсской области.

Сейчас латгальский язык преподается в некоторых университетах (в том числе Санкт–Петербургском государственном университете). При переписи населения РФ было разрешено называть себя латгальцем — как отдельная национальность. Всего в 2021 году сосчитали 371! Более всего — 170 — гордо назвались в Красноярском крае…

Председатель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснис заявил в Сейме, что латгальский язык продолжает звучать в массмедиа, "эта мысль остается неизменной". Важным фактором является открытие Даугавпилсской студии. Вообще же в медийной среде "произошли большие перемены".

А ведь между тем c 2021 года у нас есть особый Закон о латышских исторических землях — и в нем записано, что "государство способствует использованию латгальского языка"…