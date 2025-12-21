Четыре сценария нападения России на Латвию – секреты латвийской контрразведки 13 6907

Дата публикации: 21.12.2025
ФОТО: LETA

От полномасштабной войны до отдельных актов саботаж – таким видит поведение России бывший глава латвийского Бюро по защите Сатверсме (разведка и контрразведка), британский генерал в отставке Янис Кажоциньш. Об этом он сообщил в интервью ЛТВ.

По мнению Кажоциньша, существуют четыре сценария возможных атак России на страны Балтии, Финляндию или Польшу:

1. Полномасштабная война, как против Украины;

2. Интенсивная война ограниченного масштаба, подобная действиям Израиля против ливанской «Хезболлы»;

3. Уничтожение энергетических объектов, например путем подрыва;

4. Отдельные акты саботажа.

Если первые три сценария означали бы задействование 5-й статьи договора НАТО о вовлечении всего альянса, то последний сценарий не достигает уровня 5-й статьи и, по мнению эксперта, является наиболее вероятным.

Среди возможных актов саботажа Кажоциньш называет саботаж энергетической инфраструктуры, перерезание подводных кабелей, удар по информационным технологиям.

Плюс дезинформация – когда противник пытается воздействовать на население так, чтобы люди считали, что лучше жить спокойной жизнью независимо от того, кто находится у власти.

«И у меня есть особые опасения по поводу структур Министерства внутренних дел, того, как они оснащены и какое у них финансирование. Потому что они будут так же близко, на передовой, как и вооруженные силы. Это пожарные, спасатели и медики. И очень часто по ним наносят второй удар, чтобы уничтожить именно их», – сообщил Янис Кажоциньш.

#НАТО #разведка #Латвия #безопасность #геополитика #дезинформация #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
