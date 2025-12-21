Латвия получила прогноз на Рождественскую неделю: мороз до -10. А что со снегом?

Наша Латвия
Дата публикации: 21.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия получила прогноз на Рождественскую неделю: мороз до -10. А что со снегом?

В рождественскую неделю в Латвии похолодает, однако это продлится недолго и значительного снежного покрова так и не сформируется, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине недели в Латвию с северо-востока поступит более холодная воздушная масса. В результате в течение пары дней ожидаются морозы — в восточных районах в тёмное время суток столбик термометра может опускаться до −8…−10 градусов. Поскольку погода в основном сохранится сухой, существенный снежный покров не образуется.

В понедельник небо будет преимущественно облачным. Ночью осадки — дождь и мокрый снег — ожидаются только в восточных районах страны, тогда как днём дождевые облака появятся и в других местах. Будет дуть слабый до умеренного северо-западный, западный ветер. Как минимальная температура воздуха ночью, так и максимальная днём составят 0…+6 градусов.

Во вторник небо с северо-востока будет постепенно проясняться, поэтому локальные осадки — в основном мокрый снег и снег — ожидаются лишь ночью. На отдельных участках дорог образуется гололёд. Также ночью местами появится туман, ухудшающий видимость. Будет дуть слабый до умеренного восточный, северо-восточный ветер. Вторник будет заметно холоднее, чем ранее: минимальная температура ночью и максимальная днём в западной части Латвии составят +1…−4 градуса, а на востоке будет ещё на несколько градусов холоднее — −5…−10 градусов.

В среду днём и в сочельник погода будет спокойной — облачно, без осадков, со слабым до умеренного ветром западного направления. Однако и в западных районах страны, где ранее было на несколько градусов теплее, воздух станет холоднее: минимальная температура ночью по всей стране составит −3…−8 градусов, а днём воздух прогреется до −2…+3 градусов.

В рождественские дни осадков в Латвии не ожидается, однако небо в основном будет затянуто облаками. В ночь на 25 декабря во многих местах столбик термометра опустится ниже нуля, однако затем, с поступлением более тёплой воздушной массы на территорию Латвии, температура снова повысится и в основном будет держаться в пределах 0…+5 градусов, свидетельствует прогноз латвийских синоптиков.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
