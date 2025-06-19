Спрос на кризисную помощь в обществе растет, и все больше жителей используют круглосуточный кризисный телефон 116123, работу которого финансирует Национальная служба здравоохранения.

Каждый может немедленно поговорить со специалистом, а при необходимости — записаться на до 10 бесплатных консультаций у психолога.

Это может случиться с каждым

«У каждого из нас может наступить момент, когда кажется — сил больше нет, слишком тяжело. В такие моменты особенно важно знать, что ты не один и что помощь доступна. По кризисному телефону можно получить не только срочную эмоциональную поддержку от специалистов, которые выслушают, поймут и помогут найти выход, но и, при необходимости, записаться на 10 консультаций у психолога, оплаченных государством.

Иногда достаточно одного разговора, чтобы человек почувствовал, что его услышали, и сделал первый шаг к решению. И если ты видишь, что тяжело близкому тебе человеку — тоже можешь позвонить. Помощь доступна каждому», — рассказывает председатель правления общества Skalbes Анда Швинка.

Собранная информация показывает, что с начала 2024 года значительно увеличилось число людей, обращающихся за помощью, особенно мужчин. Количество звонков от мужчин выросло на 68%.

Тревожные данные

Специалисты Skalbes отмечают тревожную тенденцию — в 2025 году, по сравнению с предыдущим, увеличилось количество звонков, связанных с намерением покончить с собой. Количество звонков, в которых люди делятся мыслями о самоубийстве, выросло на 31%, сообщений о попытках самоубийства стало больше на 26%, а звонков с рассказами о конкретных планах стало больше на 88%. Это указывает на рост эмоционального и социального напряжения. Особенно тревожны данные о насилии — количество звонков о пережитом эмоциональном насилии увеличилось на 66%, о физическом насилии — в два раза, а о длительном насилии — на 82%.

Анализ звонков показывает, что темы, связанные с самоубийством, охватывают разные сферы жизни. Выросло число обращений, связанных с социальными проблемами: потерей работы или трудностями в трудовой среде (на 80% больше), финансовыми трудностями (на 77% больше), проблемами с жильем (на 75% больше), а также насилием (на 97% больше). Также участились конфликты в личных отношениях: с партнером (в два раза больше), с детьми (на 90% больше), с родственниками (на 53% больше), а количество обращений, связанных с разводами, увеличилось на 160%.

Выросло число звонков, связанных с эмоциональными переживаниями: замешательство и отчаяние (на 37% больше), физическая слабость (на 74% больше), депрессивное состояние (на 39% больше), шок (на 89% больше).

Работает по всему ЕС

Кризисный телефон 116123 финансируется Национальной службой здравоохранения, а общество Skalbes обеспечивает специалистов. На звонки отвечают кризисные консультанты. Обратиться могут не только люди, находящиеся в кризисе, но и их близкие — друзья, члены семьи, коллеги. Специалисты помогают понять, как поддержать другого человека.

Номер 116123 работает по всей территории Европейского Союза. Согласно рекомендациям ЕС, каждый житель должен иметь доступ к психоэмоциональной помощи независимо от места проживания.

Где можно получить психологическую помощь:

Госинспекция по защите прав детей — бесплатная психологическая помощь. Телефон доверия 116111 работает круглосуточно. Также можно писать на адрес [email protected] или в чате на сайте инспекции в рабочие дни с 12:00 до 20:00.

Центр Dardedze — поддержка для детей и семей, пострадавших от насилия. Бесплатный телефон +371 67600685 или 29556680 (по будням с 9:00 до 17:00).

Центр Marta — профессиональная социальная, юридическая и психологическая помощь взрослым, пострадавшим от насилия и торговли людьми. Помощь женщинам и детям. Бесплатный телефон 67378539 (по будням с 10:00 до 18:00).

Кризисный центр Skalbes — профессиональная помощь, поддержка и информация в кризисных ситуациях. Бесплатные телефоны 67222922 или 27722292 (круглосуточно).

Cietusajiem.lv — помощь жертвам преступлений, практическая информация по поддержке в кризисных ситуациях. Бесплатный телефон 116006 (ежедневно с 12:00 до 22:00).