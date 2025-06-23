Собаке стало плохо от сваренной курятины, а найденный нетронутый окорочок оказался твёрдым как карамель и без запаха. Шокированный покупатель спрашивает: неужели в мясо добавляют вещества, делающие его «непортящимся»? Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Янис Алтенбургс в передаче TV24 "На линии" чётко ответил: это давний миф. В свежее мясо ничего добавлять нельзя — это запрещено.

Зритель объяснил ситуацию: в магазине была куплена курица — окорочка в упаковке, сварены и даны собаке. Собака съела мясо, но на следующий день начала сильно рвать, причём изо рта выходило целое, неусвоенное мясо. Позже случайно был найден нетронутый окорочок, который оказался карамелизированным — твёрдым, без всякого запаха. «Что можно ввести в мясо, чтобы оно совсем не портилось и не пахло?»

Алтенбургс пояснил: мнение, что в мясо вводят, например, воду, гормоны или другие вещества — миф.

«Если это свежее мясо, по определению в него ничего нельзя добавлять — и этого никто не делает», — подчёркивает он.

Если люди думают, что кусок мяса нетипично большой и, вероятно, в него что-то введено, представитель ПВС напоминает: это не так. Гормоны также не используются — это запрещено нормативными актами.

«Во время проверок мы берём лабораторные пробы и контролируем, есть ли там остатки гормонов или их следы. Таких случаев не выявлено», — подчёркивает Алтенбургс.