Задания сформулированы так, что нелатышам их понять сложнее — учитель об экзамене по математике

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2025
Cтали известны результаты централизованных экзаменов в девятых классах, а заодно и сами экзаменационные задания. Самые большие волнения традиционно были связаны с математикой. Насколько сложными оказались задания в этом году, в передаче «Домская площадь» рассказал учитель математики Рижской третьей государственной гимназии, лектор Александр Воробьёв, пишет LSM+.

«Первая часть экзаменационного задания мне понравилась — она была достаточно прогнозируемой и, я думаю, дети хорошо с ней справились. А вот вторая часть была сложнее. И дело даже не в самой математике, а в том, как было сформулировано задание — оно оказалось слишком обширным, многословным. Да, мы знаем, что латвийские школьники читают достаточно посредственно, но создается впечатление, что в Министерстве образования хотят возложить ответственность за это на учителей математики. Это не совсем корректно. Мне больше нравится экзамен в Эстонии, где все четко и понятно, а задание сформулировано на математическом языке».

Также Воробьев заметил в задании неточности и даже ошибки, которые некоторых детей могли сбить с толку.

«На мой взгляд, эти формулировки больше понятны тем детям, которые являются носителями латышского языка.

В результате у них появляется преимущество перед теми, для кого латышский язык — неродной», — сказал Воробьев.

Эту теорию подтверждают и статистические данные. 10 лет назад результаты экзаменов по математике в русских школах были на 7-8% лучше, чем в латышских. Теперь, когда все дети перешли на латышский язык обучения, эта статистика зеркально поменялась: у русскоязычных детей результаты хуже на все те же 7-8%.

«Я надеюсь, что с годами эта разница исчезнет. Но пока статистика показывает, что этот процесс [перехода обучения на латышский язык] проходит достаточно травматично», — сказал учитель.

Главным камнем преткновения нашей образовательной системы он считает 10-процентный порог сдачи экзаменов. У всех наших европейских соседей он составляет 50 процентов. Единственное исключение — Литва, где порог составляет 40 процентов.

«Никому не хочется иметь дело с сотнями не сдавших экзамен. Но эта проблема не про порог, а про качество преподавания математики в школах. Часть детей в Латвии на математику вообще не проходят — у них либо вообще нет уроков, либо постоянно меняются учителя. Качество уроков кардинально отличается. Есть школы, где все прекрасно — современные методики, опытные учителя. А есть школы, где детям преподают первокурсники без какого-либо опыта. То есть, проблема эта системная, и пока в этой сфере ничего не улучшается».

#образование #экзамены #школы #латышский язык
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    26-го июня

    Ну, это как раз понятно- учить язык- нормально, а учится на чужом языке для детей- это преступление против детей.

    18
    1

