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И тут обогнали: у эстонских спекулянтов билеты на Праздник песни дороже, чем у наших 0 556

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
grani.lv
И тут обогнали: у эстонских спекулянтов билеты на Праздник песни дороже, чем у наших

В Эстонии и Латвии наблюдается беспрецедентный ажиотаж вокруг Праздников песни и танца. Билеты на ключевые концерты разлетелись в считанные часы, после чего на вторичном рынке за ними началась настоящая охота. Спекулянты предлагают билеты по ценам, в разы превышающим номинальные, а специалисты призывают не поддаваться панике и остерегаться мошенников.

Эстония: билеты закончились за пару часов, спекулянты продают один билет до 250 евро

В Эстонии билеты на Праздник песни и танца были распроданы ещё весной — в первые часы после начала продаж. Несмотря на ограничение в 10 билетов на одного покупателя, в интернете развернулась бойкая торговля. Впервые в истории этого мероприятия наблюдается столь массовая спекуляция, сообщат ERR.

«Это первый раз, когда билеты закончились так быстро. Мы сталкиваемся с масштабной перекупкой впервые и рекомендуем тем, кто столкнулся с трудностями, обращаться напрямую в Piletilevi», — заявил глава фонда "Эстонский праздник песни и танца" Маргус Тоомла.

По словам администратора Facebook-группы, посвящённой поиску билетов, цены взлетели до 250 евро за билет в общей зоне Певческого праздника. «Цены варьируются — кто сколько осмелится попросить. Например, билет на спектакль “Rahamaa” стоил 70 евро, а перепродавался за сотни», — отметила активистка Меэли Кыйв.

Официальные лица предупреждают: один и тот же билет может быть продан нескольким покупателям. И напоминают, что подлинные билеты распространяются только через сайт Piletilevi. В случае сомнений билет можно проверить в офисе или с помощью мобильного приложения, которое сейчас разрабатывается.

Латвия: эстонский сценарий повторился, запросы спекулянтов чуть скромнее

В Латвии ситуация аналогична. Как сообщает LETA, билеты на заключительный концерт XIII Праздника песни и танца школьной молодёжи, а также на большой концерт народных танцев были раскуплены в течение первых двух часов после открытия продаж. Всего в продаже было свыше 10 000 билетов на концерт "Te-aust" и его генеральную репетицию, а также около 2000 билетов на танцевальные мероприятия. Небольшое количество билетов поступило и на другие платные концерты фестиваля.

В общей сложности в свободной продаже было доступно 93 237 билетов. Около 3% было заранее зарезервировано за самоуправлениями и учреждениями, непосредственно вовлечёнными в организацию праздника.

По данным "Biļešu Paradīze", в свободной продаже остались лишь билеты на генеральную репетицию финального концерта и отдельные нишевые мероприятия — фольклорные концерты, симфоническую программу, спектакли и выступления отдельных коллективов.

Спекулянты не заставили себя долго ждать — на платформах вроде ss.com и в Facebook стали появляться предложения билетов по завышенным ценам. Некоторые пользователи сообщают, что за билет на заключительный концерт просят до 180 евро. Для сравнения, номинальная цена билетов составляла от 7 до 45 евро.

Также как и в Эстонии, организаторы просят покупателей быть бдительными: мошенники могут продавать дубликаты одного и того же билета. В Латвии, как и у соседей, активно обсуждается необходимость создания официального инструмента для безопасной продажи билетов по номинальной цене, создания мобильных приложений для проверки подлинности билетов и контроля за перепродажей. Но пока всё это находится в процессе разработки, на рынке царит хаос, цены на дефицитные «лишние билетики» растут, а мошенники пытаются урвать побольше денег.

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#эстония #цены #латвия #праздник песни и танца
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