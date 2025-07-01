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За год в Латвии зарегистрировано 235 «однополых партнерств» 2 972

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
За год в Латвии зарегистрировано 235 «однополых партнерств»

За год, прошедший с момента введения в Латвии института партнерства, зарегистрировано 235 однополых партнерств, сообщил агентству ЛЕТА Латвийский совет присяжных нотариусов (ЛСПН).

Всего в реестре данных физических лиц до 1 июля зарегистрировано 613 партнерств, из которых 235 - однополые, а в 378 случаях партнерство заключили люди разного пола. В 25 случаях партнерство зарегистрировано в соответствии с постановлением суда.

19 договоров о партнерстве за год были прекращены. Девять партнерств закончились, потому что пары решили оформить брак, девять - потому что один из партнеров умер, еще одно партнерство прекращено, так как такую волю изъявили оба партнера.

Институт партнерства предоставляет право двум совершеннолетним лицам независимо от пола юридически закрепить свои отношения, оформив их официально у присяжного нотариуса в форме нотариального акта.

Председатель ЛСПН Айгарс Каупе считает, что количество партнерств, заключенных в первый год, подтверждает, что этот новый институт востребован и нужен обществу в целом, отвечает его потребностям и способствует правопорядку в отношениях пар.

По мнению Каупе, ключом к успеху является четкость и простота регулирования: партнерства легко и заключить, и прекратить. Но важнее всего то, что зарегистрированное партнерство обеспечивает лицам юридическую, экономическую и социальную защиту на государственном уровне.

"Регистрация партнерства позволяет полноценно участвовать в жизни друг друга и в критических ситуациях и получать социальные гарантии. Поэтому я призываю все пары - как разных полов, так и однополые, - которые живут вместе, использовать эту возможность и юридически закрепить свои отношения у нотариуса", - подчеркивает Каупе.

Заключившие партнерство пары имеют право получить льготы по подоходному налогу с населения в случае взаимных дарений и займов. Партнер имеет право принимать решения, связанные с лечением второго партнера, если тот сам не сможет о себе позаботиться, а также получать социальные гарантии, например, в случае смерти второго лица. Партнеры могут использовать защиту, равноценную защите членов семьи, в других странах Евросоюза, реализуя один из основных принципов ЕС - свободу передвижения - и выбирая место жительства в другой стране ЕС.

Согласно закону партнерство не приравнивается к браку. Институт партнерства, в отличие от брака, не предусматривает регулирования имущественных отношений и права наследования.

Партнерство не могут заключить лица, состоящие в браке, родственники по прямой линии, братья и сестры, сводные братья и сводные сестры, а также те, у кого уже заключено партнерство.

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#законы #минюст
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(2)
  • Н
    Николай
    1-го июля

    До какого же позора мы дожили.

    25
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    1-го июля

    Интересно, а как заднеприводные будут латвийскую демографию поднимать?

    39
    2

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