Латвийская медицина людей не бережет. У нас самые плохие показатели по предотвратимой смертности в ЕС

В 2022 году в странах Европейского союза было зарегистрировано 1,1 миллиона смертей среди людей моложе 75 лет, которые считаются предотвратимыми с помощью раннего лечения или профилактики заболеваний. Такие данные на днях опубликовал Eurostat. В Латвии самая худшая ситуация во всем ЕС.

Как сообщает Eurostat, 1,1 миллиона смертей среди людей младше 75 лет, которые считаются предотвратимыми при своевременном лечении или профилактике заболеваний, эквивалентны стандартизированному коэффициенту смертности 257,8 случая на 100 000 человек.

Из этого числа 386 710 смертей произошли от излечимых заболеваний, которых можно было бы избежать при наличии качественной медицинской помощи, а 725 625 смертей — от предотвратимых заболеваний, которых можно было бы избежать с помощью эффективных мер общественного здравоохранения. В 2022 году стандартизированный уровень смертности составил 89,7 случая на 100 000 человек для излечимых заболеваний и 168,1 — для предотвратимых.

Наиболее частой причиной смерти от излечимых заболеваний была ишемическая болезнь сердца — 77 704 случая (17,9 на 100 000), затем колоректальный рак — 57 476 случаев (13,2 на 100 000) и рак молочной железы у женщин — 40 970 случаев (9,5 на 100 000). Среди предотвратимых заболеваний главной причиной смерти был рак легких — 136 199 случаев (31,2 на 100 000), далее ишемическая болезнь сердца — 77 704 случая (17,9 на 100 000) и COVID-19 — 71 919 случаев (16,6 на 100 000).

Количество смертей от предотвратимых заболеваний сильно различалось по странам ЕС. Самый высокий уровень был зарегистрирован в Латвии — 543,3 случая на 100 000 человек (200,7 от излечимых и 342,6 от предотвратимых заболеваний). В Румынии этот показатель составил 519,3 (215,0 излечимые и 304,3 предотвратимые), а в Венгрии — 511,8 (178,4 и 333,4 соответственно). Самые низкие показатели были зафиксированы в Швеции — 169,3 случая на 100 000 (59,2 излечимые и 110,2 предотвратимые), в Италии — 176,7 (63,5 и 113,3) и в Люксембурге — 180,2 (60,4 и 119,8).