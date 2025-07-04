Долг преследует квартиру: владельцев латвийского жилья заставят жить по новым законам

Вот и пришло, наконец, «зеленое лето» в Латвии, когда от расходов на отопление можно передохнуть (хотя хотелось бы поставить ударение на последний слог). Но вот перед уходом на летние каникулы Сейм в последнем, третьем, чтении принял поправки к трем ключевым нормативным актам, относящимся к нашему с вами жилью.

Речь идет о Законе о квартирной собственности, Законе об управлении жилыми домами и Законе о помощи в решении квартирного вопроса.

LETA

Обязанности квартировладельца

Статья 10 Закона о квартирной собственности и доселе возлагала на владельца недвижимости немало функций. Он был обязан:

участвовать в управлении жилым домом; покрывать расходы на управление жилым домом в порядке, определенном статьей 13 данного Закона; рассчитываться за полученные услуги, связанные с использованием квартирной собственности (например, отопление, холодная вода, канализация, вывоз бытовых отходов); платить относящиеся к квартирному имуществу налоги; вносить арендную плату за землю или плату законного использования за права земельного пользования, если жилой дом находится на земле, принадлежащей иному лицу; бережно относиться к имеющейся части общего пользования, соблюдая правила ее использования, а также определенные нормативными актами санитарные, пожарные и прочие требования, чтобы не породить вреда безопасности и здоровью иных лиц, качеству окружающей среды, и следить, чтобы эти правила соблюдали лица, проживающие в его квартирной собственности; обеспечивать возможность уполномоченным специалистам общности собственников квартир или управляющих проводить в квартирной собственности действия, которые необходимы для устройства и нормального функционирования связанных с эксплуатацией жилого дома коммуникаций, строительных конструкций и иных элементов, а также обеспечивать возможность обследовать отдельную собственность; выполнять решения, принятые общностью собственников квартир; соблюдать установленные общностью собственников квартир ограничения пользования квартирной собственностью; отчуждая квартирную собственность, информировать получателя квартирной собственности о тех невыполненных обязательствах собственника квартиры, которые относятся к использованию квартирной собственности; предоставлять документ, подтверждающий право на квартирную собственность управляющему жилым домом или лицу, которое в соответствии с правилами договора управления решает дела дома;

предоставлять в порядке, определенном четвертой частью данной статьи, актуальную контактную информацию, которая необходима для связи с управляющим, а также для получения приглашений и сообщений, связанных с принятием решений общности собственников квартир;

соответственно размеру усматриваемой части общей собственности, входящей в его квартирное имущество, обеспечивать финансирование выполнения обязательств общности собственников квартир по отношению к третьим лицам.

Последняя часть особенно занимательна: учитывая то, как этой весной по Риге просто массово стали ломаться водные насосы в многоквартирных домах. И причем, что характерно, самого разного типа и года постройки. Похоже, объединяет эти спонтанные поломки одно – цена вопроса 800–1000 евро, и распоряжение управляющей компании RNP, что расходы будут отнесены ко всем жильцам. А может, просто им пора было менять технику – на ту, что подвезли свои ребята?..

«Любой каприз за ваши деньги»

Фактически, управляющая компания продолжает тему «любой наш каприз за ваши деньги». Впрочем, можно помочь дорогому RNP и за счет собственного кармана: по согласованию с парламентским секретарем Министерства экономики Юргисом Миезайнисом, в Закон о квартирной собственности была внесена такая формулировка:

Собственник квартиры имеет право за свои средства восстанавливать или менять ограничивающие отдельную собственность окна и двери, являющиеся внешними ограничивающими конструкциями жилого дома, согласовав это с управляющим, оценивающим соответствие восстановительных работ с требованиями нормативных актов…

Опасность, которую мы не ждали

Самой грозной миной замедленного действия являются новые формулировки статьи 13 вышеуказанного закона: «Ответственность получателя квартирной собственности за покрытие расходов добровольно отчужденной квартирной собственности».

Итак, на нового хозяина ложатся:

расходы управления жилым домом; оплата услуг, связанных с использованием квартирной собственности (коммунальные услуги); выплаты в фонд накоплений; оплата права законного пользования землей (право использования.

«В случае добровольного отчуждения квартирной собственности ее получатель отвечает за долги упомянутых (…) платежей, которые возникли не ранее чем за три года до перехода квартирного имущества в его собственность, – гласит новая формулировка, которую представлял, в числе прочих статей документа, председатель Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров (не принадлежит к фракциям ), – Получателю квартирного имущества следует покрыть также проценты за задержку и заплатить договорной штраф за задержку уплаты долга».

Что же касается того, что было ранее 3-летнего срока – то «отвечает тот владелец квартиры, который соответствующие платежи своевременно не провел».

Так что в «переводе» на язык простого человека: «Мы не звери тут, господа: оплатили штрафы бывшего владельца за прошлые пару годков – и живите себе спокойно. Только не забывайте вносить деньги за «земляной» налог, ну да еще в «фонд накоплений», из коего приближенные RNP активисты вашего дома будут расписывать очередные сомнительные транши расходов».

Строительная информационная система в помощь

В данной электронной базе данных (BIS) будет теперь в течение 14 дней после общего собрания жильцов регистрироваться протокол. Его подписантами должны стать руководитель и секретарь, с использованием электронных подписей. По факту, это обычно – чиновники RNP.

Самым долгоиграющим нормативом будет высказанный в пункте 4 статьи 20-2 Закона о квартирной собственности про «повторный опрос», касающийся судеб дома. В нем уже больше не требуют вотума половины квартировладельцев, но – «более чем одну треть от всех имеющихся в доме квартирных имуществ».

Широки права управляющего

Вообще, как уже стало давно понятно – «частной» нашу квартирную собственность можно назвать лишь, простите за каламбур, частично. У нее есть крайне влиятельный ограничитель – все тот же Господин Управляющий, чаще всего в лице все того же RNP.

Закон об управлении жилыми домами, который также подредактировала в июне парламентская комиссия Олега Бурова, гласит, что управляющий, а также «иное уполномоченное собственником жилого дома лицо», вправе определять «расходы на управление жилого дома» (статья 7).

Кроме всего, и «такие обязательные расходы и иные связанные с управлением жилым домом расходы, которые управляющий получает как уполномоченное лицо, не становясь оказывающим услуги». То есть – следим за руками! – собственно, мы ничего не делаем, но вот справочку о ваших будущих платежах подготовим…

А тем временем цены падают

Все эти нововведения законодателей, между тем, никоим образом не выводят рынок квартирной недвижимости из стагнации. Всего лишь за один месяц, с апреля по май текущего года, стоимость жилья упала на 2%. При этом, как ни странно, предложение тоже уменьшилось – на целых 18%. Иными словами, люди придерживают свою собственность – а когда все же решаются продать, то тут-то цены и сбивают.

Самым актуальным по статистике районом Риги неожиданно оказался Агенскалнс – несмотря на то, что там не так уж много многоэтажек, характерных для «спальных» жилмассивов столицы, там вроде как относительно недалеко до центра…

И, вполне вероятно, что 19-процентный взлет продаж обеспечили те хипстеры, которые готовы селиться в районе, не пользуясь автотранспортом. Ибо по этим узким улочкам, да через загруженные мосты на правый берег добираться – адский ад. Сев же на общественный транспорт или велосипед, пожалуй, приедешь быстрей. Так что публика тут скоро будет самая продвинутая. Хотя и на нее распространятся нововведения властей.