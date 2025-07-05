Baltijas balss logotype

Интересные факты и цифры о XIII Празднике песни и танца школьной молодежи Латвии
ФОТО: LETA

С 5 по 13 июля в XIII Празднике песни и танца школьной молодежи Латвии более 38 114 участников, из которых 33 946 — дети и молодёжь, 2793 — сопровождающие лица, а 1375 — руководители коллективов, примут участие в более чем 30 мероприятиях на 15 площадках, сообщили организаторы.

Наиболее представлены танцевальные коллективы народного танца (17 041 участник), за ними следуют хоровые певцы (11 399), исполнители современных танцев (1756), музыканты духовых оркестров (1474), участники фольклорных групп (1260) и представители других жанров.

В рамках Праздника Рига станет местом встречи для 681 коллектива из Видземе, 279 — из Курземе, 240 — из Латгале, 165 — из Земгале, 52 — из Селии и 17 — из диаспоры. Столицу Латвии Ригу будут представлять 448 коллективов.

Всего в Празднике примут участие: 808 танцевальных коллективов, 305 хоров, 234 кружка визуального и пластического искусства, 109 групп современных и уличных (хип-хоп) танцев, 81 фольклорная группа, 58 ансамблей кокле, 57 школьных театров, 55 малых музыкальных коллективов, 44 духовых оркестра, 43 ансамбля аккордеонистов и 34 симфонических оркестра.

Среди коллективов встречаются одинаковые названия. Самые популярные: «Varavīksne» (6), «Cielaviņa» (5), «Sienāzītis» (5) и «Spārni» (4).

Самыми старыми коллективами являются смешанный хор и девичий хор Рижской государственной 2-й гимназии, основанные в 1915 и 1916 годах. За ними следуют танцевальный коллектив средней школы Пилсрундале «Madaras», хор девочек и хор мальчиков Видусской школы Вецумниеки, работающие с 1919 года. Духовой оркестр средней школы Руйиены действует с 1920 года.

Для 1018 участников неделя Праздника станет двойным праздником — они будут отмечать свои дни рождения во время участия в мероприятиях.

Праздник — отличное время для новых знакомств. Участникам рекомендуется смело обращаться к другим, ориентируясь на самые популярные имена. У девочек это: Марта, Анна, Эмилия Паула, Алисе, Элза и Элизабете, у мальчиков — Янис, Густав, Роберт, Карлис, Эмил, Маркус и Ральф.

К команде Праздника присоединилось более 900 волонтёров. Самая многочисленная возрастная группа — 17-летние (108 человек), а самый старший зарегистрированный волонтёр — 84 года.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ЦИФРАХ:

Если соединить все выданные участникам ленты, получится цепь длиной 34 километра — это 85 кругов вокруг стадиона «Даугавы».

В Ригу участники прибывают на 800 автобусах. Если поставить их в ряд, длина составила бы 9 километров.

В Верманском саду в инсталляции «Vijums» собраны 2426 расписанных коллективами жемчужин.

Партнёры праздника предоставят участникам более 467 000 бутылок воды, 100 240 творожных сырков (50 240 - в период подготовки и 50 000 - во время Праздника), 48 000 упаковок молока.

Жюри, направляясь на просмотры репертуара на автомобилях партнеров, проехало в общей сложности более 8000 км.

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го июля

    Это как во времена не столь отдалённые, кто ехал на Праздник песни и танцев в Ригу? Ну конечно сам председатель колхоза со всей своей "свитой" родни и прихлебателей. А кто оставался коров доить, ну конечно колхозная пьянь. Вот именно поэтому после этих праздников и появлялась в магазинах говядина и изделия из неё, на радость всему городскому населению. Ведь если пару - тройку раз не подоить корову, молоко в вымени у неё сгорает и жирность его кратно падает, колхозникам важна была жирность, за такое молоко платили больше. Так вот, пока одни пили - ели, пели и танцевали, у других был свой праздник, который они отмечали с таким же размахом все 2 недели.

    2
    2

Видео