Baltijas balss logotype

Лекарства доставят домой и другие новшества от минздрава 2 1167

Наша Латвия
Дата публикации: 05.07.2025
BB.LV
Лекарства доставят домой и другие новшества от минздрава

Подготовлены масштабные изменения в правила по обороту медикаментов. Цель - улучшить доступность лекарств и уменьшить бюрократию.

На ближайшем заседании правительства планируется рассмотреть многочисленные поправки в правила, регламентирующие работу лекарственных складов и крупных торговцев медикаментами. Так, чтобы ускорить получение пациентами нужных лекарств, которые незарегистрированы в Латвии, аптечным торговцев больше не нужно будет обращаться за специальным разрешением на ввоз - достаточно будет подать соответствующее уведомление.

Впредь жители Латвии смогут заказать доставку безрецептурных медикаментов домой курьерами - например, курьерами WOLT. Достаточно будет заглянуть на интернет-страничку аптек и сделать заказ - и ждите, к примеру, таблеток от головной боли, мазей или йода.

Будет упорядочена система и контроля за экспортом медикаментов - предлагаемые меры призваны защитить права латвийских пациентов, чтобы необходимые лекарства не были отправлены за рубеж и чтобы всегда сохранялся хотя бы минимальный запас медикаментов.

Читайте нас также:
#лекарства
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
2
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го июля

    У меня сахарный диабет и инвалидность 2 группы. Выписал я у семейного врача себе таблетки которые пью от этого сахарного диабета утром и вечером. Электронно выписал, но в Meness аптеке их нет и сказали до конца месяца не будет. А сейчас только самое начало месяца и как быть? Какие ещё "новшества" нас будут ожидать?

    10
    1
  • К
    Кайзер
    Mr.FGJCNJK
    6-го июля

    Вспомнился анекдотец - "На закрытом парт собрании колхоза ,,Красный луч,, взял слово председатель. -Сегодня перед нами стоит две задачи, товарищи ! Ремонт свинарника и строительство коммунизма ! Но поскольку досок нет, сразу переходим ко второму вопросу."

    5
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 790
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 989
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 579

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 9
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 16
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 20
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 31
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 58
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 52
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 9
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 16
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео