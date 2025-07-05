Лекарства доставят домой и другие новшества от минздрава

На ближайшем заседании правительства планируется рассмотреть многочисленные поправки в правила, регламентирующие работу лекарственных складов и крупных торговцев медикаментами. Так, чтобы ускорить получение пациентами нужных лекарств, которые незарегистрированы в Латвии, аптечным торговцев больше не нужно будет обращаться за специальным разрешением на ввоз - достаточно будет подать соответствующее уведомление.

Впредь жители Латвии смогут заказать доставку безрецептурных медикаментов домой курьерами - например, курьерами WOLT. Достаточно будет заглянуть на интернет-страничку аптек и сделать заказ - и ждите, к примеру, таблеток от головной боли, мазей или йода.

Будет упорядочена система и контроля за экспортом медикаментов - предлагаемые меры призваны защитить права латвийских пациентов, чтобы необходимые лекарства не были отправлены за рубеж и чтобы всегда сохранялся хотя бы минимальный запас медикаментов.