Дата публикации: 05.07.2025
В Риге хотят пересчитать бездомных: одну ночь им не дадут спать
Рига примет участие в международном проекте по учёту количества бездомных, чтобы эффективнее помогать людям без жилья, сообщает ЛЕТА со ссылкой на самоуправление.

Департамент благосостояния Рижской думы начал участие в европейском проекте "European Homelessness Counts", целью которого является проведение подсчёта бездомных по единой методологии, чтобы идентифицировать людей без жилья, понять их жизненные условия, причины, по которым они остались без крова, и искать пути оказания помощи.

Эта инициатива охватывает 35 городов Европы, и подсчёт планируется провести одновременно в одну ночь октября этого года. В нём примут участие Департамент благосостояния в сотрудничестве с Факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета, Рижская служба социального обеспечения, приюты, мобильная бригада социальной работы с бездомными на улицах, кризисные центры, муниципальная полиция, медицинские учреждения и места лишения свободы. Рига будет разделена на зоны, которые будут обследовать волонтёры совместно со специалистами, анкетируя бездомных.

Цель подсчёта – не только сбор статистики, но и более глубокое понимание сути бездомности. Участие Рижского самоуправления в этом проекте даст возможность по единым принципам учитывать бездомных, получающих социальные услуги в учреждениях, а также проживающих в непригодных для жизни местах. Самоуправление подчёркивает, что точные данные необходимы для оценки общей тенденции бездомности и принятия решений по развитию и организации соответствующих социальных услуг.

До сих пор в Европе не существовало единого подхода к такому учёту, однако в странах Северной Европы, например, в Финляндии, такой подсчёт проводится каждые два года, включая также лиц, временно проживающих у друзей или родственников, отмечают организаторы проекта. Это позволяет выяснить, где живут бездомные – на улице, в садовых домиках, в подъездах, приютах или у знакомых, давая более полное представление об их ситуации.

"Важно понимать, что бездомный – это не обязательно асоциальный человек, он может потерять жильё по разным причинам и временно проживать в хостелах, у друзей или родственников", – пояснили в самоуправлении.

Департамент благосостояния Рижской думы регулярно собирает и анализирует данные о бездомности в столице Латвии. В зимние месяцы 2024 года в приютах и ночлежках было доступно 617 мест, которыми в среднем ежедневно пользовались 565 человек. Наблюдается тенденция к снижению числа клиентов, однако проблема остаётся масштабной.

Основные причины, по которым люди долго остаются в приютах, – хроническая алкогольная зависимость и проблемы со здоровьем, а также низкая самооценка и отсутствие мотивации улучшить свою жизненную ситуацию. Алкогольная зависимость усиливает социальную изоляцию – человек ухудшает своё психическое и физическое здоровье, теряет трудоспособность и социальные навыки, что затрудняет его интеграцию в общество.

Решение жилищных проблем также осложняется трудностями с трудоустройством бездомных. Без стабильного дохода невозможно сделать первый взнос за аренду жилья и регулярно покрывать расходы на проживание. Многие привыкают к удобствам, предоставляемым приютами, и не хотят активно решать вопрос с жильём.

Данные показывают, что бездомность в Риге чаще всего затрагивает людей в возрасте от 51 до 61 года – в этой группе 29% клиентов приютов. 24% составляют лица в возрасте от 41 до 50 лет, по 17% – в возрастных группах от 31 до 40 и от 62 до 70 лет. Только 5% – старше 71 года.

По сравнению с данными за 2023/2024 год число людей в возрастной группе от 51 до 61 года увеличилось на два процентных пункта, от 41 до 50 лет – на один, а от 62 до 70 лет – уменьшилось на один процентный пункт. В возрастных группах от 18 до 30 и от 31 до 40 лет существенных изменений не наблюдается.

Подсчёт предоставит данные о гражданстве бездомных, источниках дохода и социальных условиях, семейном статусе и продолжительности пребывания без постоянного места жительства. Также будет предпринята попытка выяснить, кому угрожает выселение, и как им можно своевременно помочь. Хотя, возможно, в этот раз не удастся полностью учесть лиц, проживающих у родственников или друзей, результаты станут важным шагом к пониманию характера и масштаба бездомности в Риге, считают в самоуправлении.

Анализ данных будет передан политикам для разработки стратегий помощи и развития социальных услуг.

24 ноября 2023 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу и его государствам-членам искоренить бездомность до 2030 года, разработав общеевропейскую рамку для национальных стратегий, отменив уголовную ответственность за бездомность и продолжив финансирование решений этой проблемы.

#рига
(2)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    6-го июля

    Скорее всего ищут, не кого, бывшего чиновника.

    6
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го июля

    искоренить бездомность до 2030 года, -- Она может быть искоренена намного раньше, если бездомные будут полностью лишены всех возможных пособий и помощи. Ведь деньги так необходимы для помощи Украине и на повышение обороноспособности Латвии.

    24
    6

Видео