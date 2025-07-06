В Риге появится новое кладбище. Где?

В середине июля планируется совещание по публичному обсуждению создания нового кладбища в Риге, на ул. Балтэглю, 30, о чем свидетельствует информация на сайте Агентства энергетики и окружающей среды.

В июне Рижская дума приняла решение о передаче редакции локальной планировки земельного участка на ул. Балтэглю, 30, на публичное обсуждение и о получении заключений от учреждений.

Владелец земельного участка и инициатор разработки локальной планировки предусматривают обустройство территории под захоронения, так и строительство часовни, колумбария, морга и крематоривя, а также хозпостроек, автостоянки, установку контейнеров для отходов и благоустройство траурной рощи.

Инициатором локальной планировки является SIA Rīgas apbedīšanas dienests, заказчиком - SIA ABSocial. Локальная планировка разработана SIA Metrum.

Публичное обсуждение пройдет с 1 по 31 июля. Совещание по публичному обсуждению состоится 14 июля в 17:00 в режиме видеоконференции в среде MS Teams, оно будет транслироваться на сайте Департамента городского развития Рижской думы.

Новое кладбище будет расположено неподалеку от старого кладбища Лачупес, в микрорайоне Клейсты.