В Риге появится новое кладбище. Где?

В середине июля планируется совещание по публичному обсуждению создания нового кладбища в Риге, на ул. Балтэглю, 30, о чем свидетельствует информация на сайте Агентства энергетики и окружающей среды.
В июне Рижская дума приняла решение о передаче редакции локальной планировки земельного участка на ул. Балтэглю, 30, на публичное обсуждение и о получении заключений от учреждений.
Владелец земельного участка и инициатор разработки локальной планировки предусматривают обустройство территории под захоронения, так и строительство часовни, колумбария, морга и крематоривя, а также хозпостроек, автостоянки, установку контейнеров для отходов и благоустройство траурной рощи.
Инициатором локальной планировки является SIA Rīgas apbedīšanas dienests, заказчиком - SIA ABSocial. Локальная планировка разработана SIA Metrum.
Публичное обсуждение пройдет с 1 по 31 июля. Совещание по публичному обсуждению состоится 14 июля в 17:00 в режиме видеоконференции в среде MS Teams, оно будет транслироваться на сайте Департамента городского развития Рижской думы.
Новое кладбище будет расположено неподалеку от старого кладбища Лачупес, в микрорайоне Клейсты.
Оставить комментарий(2)