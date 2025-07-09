Baltijas balss logotype

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2025
«Говорят как им хочется»: мэр Риги не может запретить русский на переменах

Переход школ на латышский язык вызывает дискуссии, однако, по мнению вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, отдельные случаи не следует воспринимать слишком трагично.

В эфире передачи TV24 «Preses klubs» Кирсис прокомментировал случай, когда воспитательница одного из рижских детских садов пренебрежительно высказалась о латышском языке в соцсетях.

По его словам, в данный момент столичная система образования является очень чувствительной сферой. Он подчеркнул, что, хотя и не стоит придавать чрезмерное значение отдельным инцидентам, необходимо ясно обозначать допустимые границы.

«Нет нужды излишне раздувать отдельные случаи, но абсолютно необходимо чётко очерчивать границы и формулировать свою позицию. Мне кажется, мы это делаем недостаточно», — заявил Кирсис.

Он также напомнил, что в этом году завершается переход к обучению исключительно на латышском языке: «1 сентября станет заключительным, третьим годом переходного периода. И не будем лукавить — в этом процессе есть определённые сложности», — признал он.

По мнению Кирсиса, важно сохранять твёрдую позицию в случаях, когда ставится под сомнение значение государственного языка:

«Нужно ясно заявить — мы не терпим и не позволяем подобного отношения, особенно когда речь идёт о воспитании детей. Это, как мне кажется, крайне важно. Конечно, не стоит драматизировать всё подряд. Именно поэтому я ни разу не утверждал, будто дети должны нести ответственность за поступки родителей».

Отвечая на вопрос о том, нужно ли, чтобы дети между собой говорили только по-латышски, Кирсис уточнил: «Конечно, такого требования не существует. Нормально, если в школьной среде учителя общаются между собой по-латышски. Но дети есть дети, дети говорят, как им хочется».

Как сообщалось ранее, опубликованное в социальных сетях видео с участием воспитательницы 252-го детского сада Риги, пренебрежительно отозвавшейся о латышском языке, вызвало большей резонанс в обществе и пристальный интерес у госучреждений.

#русский язык #рижская дума #школы
  • LS
    Luka Senka
    9-го июля

    Помниться жопоненко тоже был против гос языка.

    5
    15
  • A
    Aleks
    9-го июля

    Фильм,,Афера Гутмана,, -Товарищ лейтенант,вы на каком языке сейчас говорили? -На национальном латышском языке-иврите 😂

    15
    5
  • Е
    Ехидный
    9-го июля

    мэру осталось еще и в постель к русскоязычным залесть и проверить что они там кричат - "да!" или "ja!" !!!

    28
    5
  • LS
    Luka Senka
    9-го июля

    Все в Латвии должны говорить на гос языке.Ущербные от природы тоже

    3
    56
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Luka Senka
    9-го июля

    Редактор, ты долго ещё будешь терпеть этого провокатора? Или это ты специально делаешь для зондажа общественного мнения, а полиция безопасности неусыпно следит за процессом?

    44
    4
  • З
    Злой
    9-го июля

    Со своими детьми, будущими внуками и правилами буду говорить только на русском языке, учить их грамматике русского языка, правильной речи.

    79
    4
  • З
    Злой
    Злой
    9-го июля

    ......и со своими правнуками.........

    50
    4
