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Мать баскетболистов, похоже, уволят из-за резких слов о латышском языке 12 3558

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Мать баскетболистов, похоже, уволят из-за резких слов о латышском языке

Высказывания, направленные против государственного языка и его использования, несовместимы с профессией педагога, подчёркивают в Рижской думе, реагируя на публичные заявления воспитательницы рижского детского сада №252, размещённые на платформе TikTok, пишет LETA.

В опубликованном видео женщина рассказывает, что во время путешествия по Италии местные жители её не понимали, когда она говорила по-латышски, но понимали, когда она пыталась говорить по-русски. "Кошмар! Как это?" – рассуждает автор видео, саркастически добавляя, что "латышский язык ведь великий и могучий". В другом видео она выразила возмущение тем, что детям на перемене якобы предписано разговаривать на государственном языке.

В самоуправлении подчёркивают, что от педагога ожидается ответственное и лояльное отношение к государству. Высказывания учителя были обсуждены с Департаментом образования, культуры и спорта Рижского самоуправления, который уже связался с руководством детского сада.

Согласно информации, предоставленной детским садом №252, данный педагог до сих пор добросовестно исполняла свои обязанности, жалоб и проблем в работе зафиксировано не было. Воспитатель владеет латышским языком, использует его в работе, а её воспитанники подготовлены к началу школьного обучения на латышском языке.

В настоящее время воспитательница находится в отпуске, поэтому выяснить её мнение и уточнить факты невозможно. Тем не менее самоуправление обещает уделить этому случаю повышенное внимание после её возвращения из отпуска.

"Человеку с такими взглядами нет места в системе образования Риги! (...) Как только воспитатель вернётся из отпуска, последуют соответствующие действия со стороны руководства детского сада", – заявил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Высказывания учителя осудило также Министерство образования и науки, призвав руководство учебного заведения оценить поведение педагога. "Педагогу и вне рабочего времени и места следует соблюдать ограничения, установленные для профессии, включая нормы профессиональной этики", – подчёркивают в министерстве.

Как уже сообщалось, мать латвийских баскетболистов Родиона и Артура Куруца Ольга Соколова, находясь в Италии, высказала критику в адрес латышского языка. На что моментально получила порцию хейта в социальных сетях.

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#латышский язык
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(12)
  • LS
    Luka Senka
    3-го июля

    Такие не должны не то что в школе,даже с людьми работать

    4
    41
  • З
    Злой
    2-го июля

    Не думаю что она сильно расстроилась, я и своей жене, которая работает учительницей уже 3 года говорю, чтобы уволилась нафиг!

    55
    5
  • З
    Злой
    Злой
    3-го июля

    Уроки по тихому будет давать в нормальной а не в истерично-пароноидальной обстановке стаж есть для пенсии.

    11
    3
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    Пусть потом в европейский суд подаст, дадут компенсацию, а тем придурка без проблем ни со своего кармана:) когда их будут судить за ни компетентность? Бродить в тик токе учительницы детские садов:))) когда она отдыхала в свободное время в отпуске? Это частная жизнь, или надо роботы и отморозки на работе?да в любом суде Латвия проиграет это абсурд

    37
    4
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    Конечно у нас же демократия? Оказывается она наврала всё на Латышском в Испании говорят, а русский только знает там пару человек,? Я вам скажу как эксперт живу в Англии и тут несколько миллионов знает русский а Латышский здесь вообще ни нужен хорошо я ни воспитатель детского сада в стране в которой правят демократы? И которые за свободу? Свобода только попу подставить и терпеть по ходу?:)))

    45
    5
  • AK
    Anton Kvaskov
    2-го июля

    Латвийский Талибан.Чау Расма я в бар.....

    11
    3
  • Е
    Ехидный
    2-го июля

    зампреду больше нехрен делать как боросться с воспитателем детского сада ? В Риге полная дырса проблем , но это фигня - главное латышский язык !!!

    81
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го июля

    "Aleks"! Зачем же всех вокруг ровнять по себе-то...?

    11
    33
  • A
    Aleks
    2-го июля

    А я считаю,да и не только я,что пидорасам не место в Рижской Думе .Да и что они знают о детях?!👽 Ничего,у этой женщины,думаю,достойные сыновья-с голоду не умрет,а свое надо отстаивать,а то мрази сядут на голову и ножки свесят.

    105
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го июля

    А вот и латышский фашизм в действии. За правду увольняют с работы.

    123
    7
  • A
    Aleks
    Алексей Зиновьев
    2-го июля

    Все по методичке пытаетесь свалить на латышей?!😂Они,оказывается,продвинутые люди каки многие русские,и на ваши инсинуации уже не ведутся,понимая что ,где и почём... Как то читал статью ,подписанную латышской интеллигенцией по части сноса Памятника Упитису. Первый же комментарий на латышском меня даже порадовал .Знают латыши,кто пришел к власти в 90&е,знают . А если совсем прозреют,то они этих людей повесят сами,даже не обращаясь за помощью .

    25
    3
  • LS
    Luka Senka
    Алексей Зиновьев
    3-го июля

    Я вот против того что бы такие учили моих детей,Что хорошие такая может дать детям?

    3
    24
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