Мать баскетболистов, похоже, уволят из-за резких слов о латышском языке

Высказывания, направленные против государственного языка и его использования, несовместимы с профессией педагога, подчёркивают в Рижской думе, реагируя на публичные заявления воспитательницы рижского детского сада №252, размещённые на платформе TikTok, пишет LETA.

В опубликованном видео женщина рассказывает, что во время путешествия по Италии местные жители её не понимали, когда она говорила по-латышски, но понимали, когда она пыталась говорить по-русски. "Кошмар! Как это?" – рассуждает автор видео, саркастически добавляя, что "латышский язык ведь великий и могучий". В другом видео она выразила возмущение тем, что детям на перемене якобы предписано разговаривать на государственном языке.

В самоуправлении подчёркивают, что от педагога ожидается ответственное и лояльное отношение к государству. Высказывания учителя были обсуждены с Департаментом образования, культуры и спорта Рижского самоуправления, который уже связался с руководством детского сада.

Согласно информации, предоставленной детским садом №252, данный педагог до сих пор добросовестно исполняла свои обязанности, жалоб и проблем в работе зафиксировано не было. Воспитатель владеет латышским языком, использует его в работе, а её воспитанники подготовлены к началу школьного обучения на латышском языке.

В настоящее время воспитательница находится в отпуске, поэтому выяснить её мнение и уточнить факты невозможно. Тем не менее самоуправление обещает уделить этому случаю повышенное внимание после её возвращения из отпуска.

"Человеку с такими взглядами нет места в системе образования Риги! (...) Как только воспитатель вернётся из отпуска, последуют соответствующие действия со стороны руководства детского сада", – заявил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Высказывания учителя осудило также Министерство образования и науки, призвав руководство учебного заведения оценить поведение педагога. "Педагогу и вне рабочего времени и места следует соблюдать ограничения, установленные для профессии, включая нормы профессиональной этики", – подчёркивают в министерстве.

Как уже сообщалось, мать латвийских баскетболистов Родиона и Артура Куруца Ольга Соколова, находясь в Италии, высказала критику в адрес латышского языка. На что моментально получила порцию хейта в социальных сетях.