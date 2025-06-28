«Латышский язык же такой великий!» Мать известного латвийского баскетболиста пренебрежительно отзывается о госязыке

Как свидетельствует информация в социальных сетях, мать латвийских баскетболистов Родиона и Артура Куруца резко высказалась о латышском языке.

Ольга Соколова, находясь в Италии, высказала критику в адрес латышского языка. В видеофрагменте, который сейчас «бродит» по социальным сетям, мама баскетболиста сказала, что за границей ее не понимают по-латышски, но понимают по-русски, пишет La.lv.

В своем видео Соколова выражает недоумение: «Как странно. В Италии говорят по-русски – тебя понимают. Попробуй говорить по-латышски – «зараза», никто ничего не понимает. Кошмар. Как это может быть?»

Далее женщина саркастически добавляет, что «латышский язык же такой могущественный!»

Несколько лет назад в интервью Латвийскому телевидению она рассказала, что в семье общаются на русском языке и не стыдятся этого.

Ее сыновья — Родион и Артур — одни из лучших молодых баскетболистов Латвии. Родион Куруц играл в НБА и в настоящее время является одним из столпов латвийской сборной. Артур Куруц также играл в сборной Латвии, а младший брат Илья Куруц недавно стал чемпионом молодежной Евролиги.

В социальных сетях можно прочитать критику со стороны общественности в адрес высказывания Соколовой.- Позор!- Пишет Inese Vitkus.

«Мне не нравится, что в этой теме упоминаются баскетболисты. Я сочувствую им. Мой отец думает так же, как эта дама. Но это не моя ответственность. И это не меняет того, что он мой отец», — пишет в «Thread» Илья Поляков.

«Зачем в Италии пытаться говорить по-латышски? Логично, что тебя никто не поймет, чему удивляться? Если ты уехал в Италию, постарайся говорить по-итальянски или по-английски», — добавил еще один пользователь соцсети.