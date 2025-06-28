«Латышский язык же такой великий!» Мать известного латвийского баскетболиста пренебрежительно отзывается о госязыке

Как свидетельствует информация в социальных сетях, мать латвийских баскетболистов Родиона и Артура Куруца резко высказалась о латышском языке.
Ольга Соколова, находясь в Италии, высказала критику в адрес латышского языка. В видеофрагменте, который сейчас «бродит» по социальным сетям, мама баскетболиста сказала, что за границей ее не понимают по-латышски, но понимают по-русски, пишет La.lv.
В своем видео Соколова выражает недоумение: «Как странно. В Италии говорят по-русски – тебя понимают. Попробуй говорить по-латышски – «зараза», никто ничего не понимает. Кошмар. Как это может быть?»
Далее женщина саркастически добавляет, что «латышский язык же такой могущественный!»
Несколько лет назад в интервью Латвийскому телевидению она рассказала, что в семье общаются на русском языке и не стыдятся этого.
Ее сыновья — Родион и Артур — одни из лучших молодых баскетболистов Латвии. Родион Куруц играл в НБА и в настоящее время является одним из столпов латвийской сборной. Артур Куруц также играл в сборной Латвии, а младший брат Илья Куруц недавно стал чемпионом молодежной Евролиги.
В социальных сетях можно прочитать критику со стороны общественности в адрес высказывания Соколовой.- Позор!- Пишет Inese Vitkus.
«Мне не нравится, что в этой теме упоминаются баскетболисты. Я сочувствую им. Мой отец думает так же, как эта дама. Но это не моя ответственность. И это не меняет того, что он мой отец», — пишет в «Thread» Илья Поляков.
«Зачем в Италии пытаться говорить по-латышски? Логично, что тебя никто не поймет, чему удивляться? Если ты уехал в Италию, постарайся говорить по-итальянски или по-английски», — добавил еще один пользователь соцсети.
Latvijas izlases basketbolistu Kurucu mamma... https://t.co/HMbVLARz5T— Almants Poikāns 🇺🇦 (@apoikans) June 27, 2025
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