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«Латышский язык же такой великий!» Мать известного латвийского баскетболиста пренебрежительно отзывается о госязыке 7 9861

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
Latvijas Avīze
«Латышский язык же такой великий!» Мать известного латвийского баскетболиста пренебрежительно отзывается о госязыке

Как свидетельствует информация в социальных сетях, мать латвийских баскетболистов Родиона и Артура Куруца резко высказалась о латышском языке.

Ольга Соколова, находясь в Италии, высказала критику в адрес латышского языка. В видеофрагменте, который сейчас «бродит» по социальным сетям, мама баскетболиста сказала, что за границей ее не понимают по-латышски, но понимают по-русски, пишет La.lv.

В своем видео Соколова выражает недоумение: «Как странно. В Италии говорят по-русски – тебя понимают. Попробуй говорить по-латышски – «зараза», никто ничего не понимает. Кошмар. Как это может быть?»

Далее женщина саркастически добавляет, что «латышский язык же такой могущественный!»

Несколько лет назад в интервью Латвийскому телевидению она рассказала, что в семье общаются на русском языке и не стыдятся этого.

Ее сыновья — Родион и Артур — одни из лучших молодых баскетболистов Латвии. Родион Куруц играл в НБА и в настоящее время является одним из столпов латвийской сборной. Артур Куруц также играл в сборной Латвии, а младший брат Илья Куруц недавно стал чемпионом молодежной Евролиги.

В социальных сетях можно прочитать критику со стороны общественности в адрес высказывания Соколовой.- Позор!- Пишет Inese Vitkus.

«Мне не нравится, что в этой теме упоминаются баскетболисты. Я сочувствую им. Мой отец думает так же, как эта дама. Но это не моя ответственность. И это не меняет того, что он мой отец», — пишет в «Thread» Илья Поляков.

«Зачем в Италии пытаться говорить по-латышски? Логично, что тебя никто не поймет, чему удивляться? Если ты уехал в Италию, постарайся говорить по-итальянски или по-английски», — добавил еще один пользователь соцсети.

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#мнения #латышский язык
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(7)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го июня

    на территории СССР - русский гос язык. латышский - только как 2 й язык в Культурной Автономии Латвия

    26
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го июня

    Либо они это делают специально, либо они реально совершенно тупые. - И то, и другое. Если Ригой выбрали руководить не хозяйственника, а социального работника, то какие могут быть вопросы, куда это приведёт. А Соколова абсолютно права. Долгие годы работал в Литве и могу сказать, что в таких городах Литвы как Клайпеда и Паланга, Мажейкяй и Йонишкис, Биржай и Рокишкис, Зарасай и Пасвалис, Паневежис и Шяуляй на говорящего на латышском смотрят в лучшем случае широко открытыми глазами. Я это испытал на себе в самом начале. Потом из-за уважения, практически все стали говорить со мной на русском. А уважение было потому, что я предлагал то, чего в Литве не было, нет и сейчас, но я больше из-за возраста там не работаю, ездить и ходить стало тяжело.

    37
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го июня

    Русский язык-СИЛА !!! Черти знают это и трепещут....

    34
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    28-го июня

    Kristaps Porzingis -- Learning Latvian Is A Waste Of Time! дословная цитата от другого латвийского баскетболиста. Видео - трубе. Который повидал мир и понял что местные хуторяне мыслят чрезвычайно узко.

    82
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    "Сила" латышского языка, да и он сам совершенно точно заканчивается как только пересекаешь границу Латвии. И это факт. Кстати, реальную благодарность за это нужно высказать национально-озабоченным партиям Латвии. Т.е. всем тем кто у власти уже много лет. Либо они это делают специально, либо они реально совершенно тупые. Лично меня устраивает и первый, и второй вариант! RUS&ENG -- и весь Мир у Ваших ног!!!

    136
    4
  • A
    Aleks
    28-го июня

    Почему в Италии,Испании,да где угодно,я должен говорить на языке этих стран и на английском,если там есть русскоязычные,ко орые с удовольствием говорят на русском языке. Да далеко ходить не надо Друскининкай в Литве.Русскоговорящий город .И литовцев это ни капельки не напрягает .Израиль,Латвия,Украина и др страны с удовольствиям говорят по-русски как и весь персонал санаториев,кафе,магазинов,аптек и нет никаких Ланг. Молодые знают русский язык и пытаются его учить.Обратился к молодому парню на английском-так он меня попросил говорить на русском ,потому как ему нравится учить этот язык. Не,в Литве дебилов поменьше,чем в Латвии.

    115
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    28-го июня

    Так литовцы и образование на русском языке сохраняют. Литва -- это многовековое государство и нация. Латвии и латышам тут просто нечего ловить. Лучше бы учились пока есть возможность. Хотя, кому это говорить ---ни культуры, ни совести, ни чести, ни уважения к себе.

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