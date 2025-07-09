Нештатный советник министра сообщений Янис Ошлейс на днях констатировал, что расходы на строительство 1 км железнодорожных путей Rail Baltica в Эстонии почти наполовину дешевле, чем в Латвии. У известного политолога и политтехнолога Юргиса Лиепниекса на сей счет есть своя версия, которой он и поделился в социальной сети X: "... вовсе не по дурости в Латвии построены треть моста на Даугаве, грандиозное сооружение у аэропорта, и все далее предусмотренное в два-три раза дороже, чем у эстонцев. Истинная причина - коррупция.

Самый дешевый строитель - турецкий концерн дисквалифицирован при помощи письма Службы госбезопасности, которое им приказали написать, и остался один, намного более дорогой претендент, в свою очередь строительство моста и сооружения в аэропорту нужно было начать срочно и закончить - без ясности, будут ли они нужны, - поскольку кое-кому было важно, чтобы личный денежный поток не останавливался ни на минуту.

Все эти сотни миллионов растрачены не по глупости, а разворованы через коррупционную сеть организованной преступности..."